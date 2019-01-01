برشلونة يقدم عرضاً لضم لاعب كاشيما الياباني

اهتمام بالكرة اليابانية في الليجا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع هيروكي أبي، مهاجم كاشيما أنتلرز والمنتخب الياباني، في الأيام الماضية.

أبي كان حاضراً رفقة المنتخب الياباني الذي شارك في نهائيات كوبا أمريكا الجارية حالياً في البرازيل وخرج من دور المجموعات.

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وذكرت "آس" أن برشلونة تقدم بعرض رسمي لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد أبي صاحب العشرين عاماً، والذي تم اختيار أفضل لاعب شاب بالبلاد العام الماضي.

وأوضح التقرير أن حال انضمام أبي إلى برشلونة هذا الصيف، فسيلعب مع الفريق الثاني ليتم تجهيزه للمشاركة بعد ذلك مع الفريق الأول.

ولعب أبي حتى الآن 48 مباراة في الدوري الياباني وسجل أربعة أهداف مع كاشيما.

ريال مدريد هو الآخر كان قد تعاقد مع الياباني تاكيفوسا كوبو الشهر الماضي في ظل اهتمام أندية الليجا بالمواهب اليابانية.