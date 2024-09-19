عكس الصورة السابقة عنه .. هانز فليك يُفاجئ مارك برنال بزيارة وهدية خاصة

اللاعب أجرى جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا

منذ التعاقد مع هانز فليك، بدأ الجميع في برشلونة يتحدث عن شخصيته الحازمة والصعبة في التعامل مع اللاعبين، ولكن ما حدث حين بدأ المعسكر الإعدادي للفريق كشف عن صورة مغايرة تمامًا أكدتها لافتة مدهشة من المدرب الألماني تجاه اللاعب الشاب مارك برنال الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي مؤخرًا.

لاعب الوسط صاحب الـ17 عامًا كان قد تعرض لتلك الإصابة القاسية خلال مواجهة رايو فاييكانو ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وقد خضع لجراحة في التاسع من سبتمبر الماضي، وخلال تواجده هناك تلقى مفاجأة سارة من مدربه.

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صحيفة موندو ديبورتيفو نقلت عن مصادر محلية كتالونية، "Barça Reservat"، قيام فليك بزيارة برنال في المشفى الذي أجرى به الجراحة، وقد قضى معه بعض الوقت لدعمه وتشجيعه، وتبادل معه أطراف الحديث قبل أن يُقدم له هدية خاصة هي كتاب حول كيفية التغلب على اللحظات الصعبة ليُساعده في تجاوز أزمته.

فليك كتب على الكتاب بضع كلمات دعا خلالها برنال لعدم تعجل العودة وعدم القلق بشأن فترة غيابه عن الملاعب، كما شدد المدرب في كلماته للاعب الشاب أنه سيعود بحالة جيدة ويُصبح أحد أفضل اللاعبين مستقبلُا.

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يُشار إلى أن لاعبي البارسا كانوا قد قدموا رسالة دعم لزميلهم الشاب بعد تعرضه للإصابة، حيث ارتدى الجميع قميصًا خاصًا لدعمه خلال عمليات الإحماء استعدادًا لمواجهة بلد الوليد في الجولة الرابعة من الليجا.

