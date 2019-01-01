نابولي يزاحم برشلونة لضم رودريجو

هل ينضم رودريجو إلى نابولي؟

يزاحم نادي نابولي الإيطالي نظيره برشلونة لأجل التعاقد مع رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

رودريجو أحد الأسماء المرشحة للانضمام إلى كتيبة برشلونة لخلافة لويس سواريز في الهجوم.

وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أنّ المدير الرياضي لفريق الجنوب سافر إلى إسبانيا للتفاوض مع الخفافيش حول التعاقد مع صاحب الـ 28 عامًا.

وأوضحت أنّ فالنسيا حدد مبلغ 70 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب، إلا أنّ إدارة نابولي ترى إمكانية التفاوض وخفض المبلغ.

في إطار متصل، تحاول إدارة نابولي إرضاء كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، بالتعاقد مع متوسط ميدان فناربخشه إليف إلماس.

الفريق التركي طلب 20 مليون يورو للموافقة على بيع صاحب الـ 19 عامًا، إلا أنّ المفاوضات لا تزال جارية ومن المحتمل خفض القيمة.

جدير بالذكر أنّ هدف نابولي الأول في الصيف الجاري هو التعاقد مع خاميس رودريجيز من ريال مدريد.