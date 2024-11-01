الطلب قيد الانتظار .. الكشف عن سر ترحيب برشلونة بنقل مواجهة أتلتيكو مدريد إلى ميامي

ميزة رياضية سيفقدها النادي الكتالوني

رغم كل الأصوات المعارضة لفكرة إقامة مباريات الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن برشلونة يعتبر من أكبر الداعمين لهذه الخطوة بقيادة رئيسه جوان لابورتا.

رابطة الليجا قامت مؤخرًا بتقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل إقامة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، في الجولة الثامنة عشر من البطولة، في يوم 21 أو 22 ديسمبر المقبل، بمدينة ميامي الواقعة بولاية فلوريدا الأمريكية، ولكنها لم تتلقى الرد حتى الآن.

صحيفة "ماركا" قالت إن برشلونة يرحب بهذه الفكرة كثيرًا، رغم أنها ستحرمه من ميزة اللعب على ملعبه "مونتجويك" في هذه المباراة، وذلك بسبب المزايا الاقتصادية الناتجة من اللعب في ميامي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الميزة الأولى تتمثل في زيارة الولايات المتحدة، وهي الدولة التي تدعم كرة القدم بشكل مكثف في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب استضافتها لكأس العالم 2026، ويجب ألا ننسى أيضًا أن السوق الأمريكي مربح جدًا للنادي الكتالوني، خاصة وأن الرعاة الرئيسيون لها من هناك مثل "نايكي" و"أرامارك".

وهذا ما يعطي فكرة عن الأهمية التي يوليها برشلونة للعب في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي جعل النادي يسافر أكثر من مرة لخوض مباريات ودية هناك في الفترات التحضيرية، اثنتان منها تم خوضهما أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

وفي سياق متصل ستحرص رابطة الدوري الإسباني على استغلال هذا الموقف جيدًا، وذلك من خلال الترويج للمسابقة في الولايات المتحدة، مع استخدام نجوم برشلونة وأتلتيكو مدريد في عروض ترويجية لزيادة الأموال القادمة من الدعايا والإعلانات.