"نازية ومدريد عاهرة".. برشلونة يُحصل غراماته المالية من جماهيره عقابًا على تصرفاتهم

تهديد بمنعهم من دخول المدرج الترفيهي

قرر نادي برشلونة الإسباني اتخاذ قرارًا جذريًا هذا الموسم، وذلك لإيقاف الغرامات التي تلقاها مؤخرًا بسبب سلوك بعض المجموعات من جماهيره في ملعب مونتجويك.

النادي الكتالوني حدد حجم الغرامات التي تلقاها الموسم الماضي، ووصلت قيمتها إلى 21 ألف يورو، مما دفعه للتفكير في إغلاق بعض المناطق بالملعب لو تم تكرار أي حوادث إساءة تجاه الخصوم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن النادي قرر التصرف بقوة تجاه مجموعات "Espai d'Animació" و"Penya Barcelonista Almogàvers" و"Penya Barcelonista Front 532"، بالإضافة لبعض العناصر الأخرى التي تشكل منصات الترفيه في ملعب مونتجويك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أول الإجراءات المتخذة سيكون تحمل هذه المجموعات تكاليف الغرامات التي تم فرضها على النادي الموسم الماضي، بسبب التصرفات المسيئة تجاه الفرق المنافسة بمختلف البطولات المحلية والأوروبية.

ومن ناحية أخرى، اتخذ النادي قرارًا بأنه في حالة حدوث أي واقعة إساءة أخرى من تلك المجموعات الترفيهية، سيتم غلق المدرج الخاص بهم في ملعب مونتجويك لمباراة واحدة، وسيتم منع أعضائهم من حضور المباريات.

وأوضحت مصادر داخل النادي أنه تم فتح عدة ملفات من الموسم الماضي بسبب الهتافات المسيئة التي رددتها هذه المجموعات، بالإضافة لإشعال الألعاب النارية، كما تم تحذيرهم عدة مرات من إمكانية محاسبتهم ماليًا على هذه التصرفات، ليتم إرسال خطابًا هذا الأسبوع إلى كل مجموعة، لإخبارهم بأنه سيتم تحصيل مبلغ 21 ألف يورو منهم بعد الغرامات التي تلقاها النادي بسببهم.

ويرى النادي أن الإجراءات المتخذة ستكون خطوة جيدة لتفادي تكرار مثل هذه الأفعال، مبديًا تشديده على عدم التسامح مع أي مواقف مسيئة، مثل ما حدث أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا، بظهور بعض اللافتات النازية، بالإضافة لترديد سباب "مدريد عاهرة، إسبانيا عاهرة" خلال مباراة إشبيلية الأخيرة.