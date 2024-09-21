فليك: شتيجن بشر واعترف بالخطأ ولن أستمع للصحافة والجماهير!

الفريق الكتالوني يتطلع للتعويض ضد فياريال

خرج هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، من أجل الدفاع عن حارسه مارك تير شتيجن، بعد الظهور المحبط له في الخسارة أمام موناكو يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة سقط بهدفين مقابل هدف على ملعب الفريق الفرنسي، وسط اتهامات للحارس الألماني بالتسبب في الهدف الأول بالإضافة لدوره في طرد زميله إريك جارسيا، وهو الأمر الذي تحدث عنه فليك في المؤتمر الصحفي لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني.

وقال الألماني عن الهجوم على شتيجن:"اللعب بالقدمين من أهم نقاط قوة تير شتيجن، ليس فقط التصدي للكرات، نريد أن نبدأ الهجمة دائمًا من الخلف وليس من خلال الكرات الطويلة، لذلك البداية دائمًا تكون معه، لقد اعترف بالخطأ وهذا طبيعي لأي بشر، علينا أن نتعلم مما حدث، قمنا بتحليل الموقف بشكل كامل وأعطيت أوامر واضحة حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى".

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وعن السقوط أمام موناكو:"من الواضح أن الأمر ليس إيجابيًا، لكني لا أشعر بالقلق تجاه ما يحدث في الخارج أو ما تقوله الصحافة والمشجعين، علينا أن نحلل المباراة ونكون صادقين مع اللاعبين، نحتاج لتقبل الهزائم بشكل عام".

إضراب اللاعبين بسبب تراكم المباريات:"على الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يهتم بشكل أكبر باللاعبين، الوضع الحالي ليس الأفضل، نحن جميعًا نحب مشاهدة كرة القدم ولكن علينا تقليل عدد المباريات".

القيام بالمزيد من التعاقدات:"أنا لا أفكر في هذا الأمر، لسنا بحاجة إلى أي صفقات جديدة، هذا الفريق أثبت قدرته على اللعب بصورة جيدة، هناك بعض الإصابات وعلينا تقبل ذلك دائمًا، من يلعبون يقدمون 100% من مجهودهم وأعتقد أننا على الطريق الصحيح".

وجود 8 إصابات بالفريق:"لا توجد خطة لفرض تعافي اللاعبين المصابين، أنا لا أعول عليهم، أركز فقط على أولئك الذين يمككنهم اللعب، فرينكي دي يونج لا يعاني من إصابة سهلة، نفس الأمر بالنسبة لجافي، أنا سعيد بتعافيه لكنه يحتاج للمزيد من الوقت".

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طرد إريك جارسيا وما حدث ضد موناكو:"لقد تحدثت معه لأنني أعرف وضعه، هو يحب اللعب كمدافع، لكننا نحتاج إليه كلاعب رقم 6، يؤدي بصورة جيدة في التدريبات وما حدث في موناكو هي أشياء تحدث في الحياة وكرة القدم عمومًا".

تطلعاته للفترة المقبلة:"نحن لا نخرج بأي أعذار لأن هناك ثلاث أو أربع مباريات متتالية، يمكننا إدارة الأمر وعلينا الاعتناء باللاعبين، الفريق الطبي يدير الموقف بشكل جيد للغاية".

يذكر أن برشلونة يلعب خارج ملعبه أمام فياريال، غدًا، الأحد، وهو على صدارة الدوري الإسباني بـ15 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد وأتلتيكو صاحبي المركزين الثاني والثالث.