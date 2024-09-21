رسالة وتحذير هام .. كواليس محادثة فليك مع ديكو ولابورتا بعد السقوط أمام موناكو!

المدرب الألماني يحظى بالثقة الكاملة

حرص جوان لابورتا رئيس برشلونة على الجلوس مع هانز فليك مدرب الفريق، من أجل تحليل الانتكاسة الأولى التي وقعت أمام موناكو يوم الأربعاء الماضي.

برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات، ولكنه تعرض للهزيمة الرسمية الأولى مع فليك الأربعاء الماضي، بالخسارة أمام موناكو 2/1 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن هناك محادثة هادئة جرت بين لابورتا وفليك وديكو المدير الرياضي للنادي بعد عودة الفريق من موناكو، قام خلالها الثلاثي بتحليل الهزيمة بهدوء واتفقوا على التقليل من أهميتها.

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وفي الوقت ذاته ظهرت حالة من الحرص على تقليل الأخطاء ومحاولة التعلم منها، خاصة في أوروبا، لأن الفريق يلعب 8 مباريات ويحتاج من خلالها التأهل إلى دور الـ16، لذلك هامش الخطأ أقل بكثير من الدوري الإسباني لصعوبة التعويض.

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ومن جانبه قام فليك بتوجيه رسالة إلى اللاعبين في غرفة اللابس، احتوت على بعض كلمات النقد الذاتي، وشدد خلالها على ثقته في اللاعبين، وحثهم على تحليل ما فعلوه بشكل جيد ومحاولة التعلم من الأخطاء، وإظهار رد فعل سريع في المباراة القادمة أمام فياريال في بطولة الدوري الإسباني.

وفي النهاية قام مساعدو فليك بمراجعة المباراة ضد موناكو بعناية شديدة، وتسجيل الأشياء التي يجب على الفريق تحسينها، لتجنب تكرار نفس الأخطاء في المناسبات القادمة.