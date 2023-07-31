برشلونة مطالب بإثبات أنه "أكثر من مجرد نادٍ" .. منجم فحم يهدد مصداقية الفريق الكتالوني!

مشكلة جديدة في مواجهة برشلونة.

لا ينفك نادي برشلونة أن يتخلص من مشكلة حتى يجد نفسه يواجه واحدة أخرى، وكانت آخر المشاكل التي وقفت في طريق الفريق الكتالوني تخص إحدى الشركات التي تجدد ملعب كامب نو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "رويترز"، والتي أكدت أن شركة تركية مرتبطة بتجديد ملعب كامب نو تواجه مشاكل بسبب منجم فحم تقوم بالعمل عليه حاليًا في تركيا.

وأوضحت أن مجموعة من نشطاء البيئة يتظاهرون حتى يتم التوقف عن العمل على ذلك المنجم، في ظل الأضرار البيئة الكبيرة التي يتسبب بها، حيث سيتم إزالة غابة كاملة من أجله.

وطالب هؤلاء النشطاء النادي الكتالوني التدخل للتأثير على رأي الشركة الممولة لتجديد ملعب كامب نو التاريخي الخاص ببطل الدوري الإسباني.

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جدير بالذكر أن لابورتا كان قد تفاخر في حملة سابقة له بأن نادي برشلونة لا يتعامل مع أي منظمة تثار حولها مشاكل تخص حقوق الإنسان أو البيئة.