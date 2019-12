برشلونة ومايوركا: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 1 × 0 مايوركا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

الهدف جاء بعد مرتدة سريعة وتمريرة طولية رائعة من تير شتيجين فى إتجاه الفرنسي جريزمان الذي انطلق بها ثم سددها من داخل يسار المنطقة تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

Antooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooine! @AntoGriezmann gets a pass from @mterstegen1 and goes in all alone on a breakaway and scores with a nifty chip! pic.twitter.com/nlJ9jfNa6V