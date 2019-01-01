برشلونة ومايوركا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة ضد مايوركا في الجولة 16 من الدوري الإسباني 2019-2020، على ملعب الكامب نو

برشلونة 1 × 0 مايوركا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

الهدف جاء بعد مرتدة سريعة وتمريرة طولية رائعة من تير شتيجين فى إتجاه الفرنسي جريزمان الذي انطلق بها ثم سددها من داخل يسار المنطقة تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

Antooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooine! @AntoGriezmann gets a pass from @mterstegen1 and goes in all alone on a breakaway and scores with a nifty chip! pic.twitter.com/nlJ9jfNa6V — FC (@FCBarcelona) December 7, 2019

7’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لبرشلونة عن طريق انطوان جريزمان

5’ عرضية من تاكيفوسا كوبو من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية

4’ عرضية من فرينكي دي يونج لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

3’ تمريرات بين أقدام لاعبي برشلونة على حدود منطقة جزاء مايوركا

2’ تمريرة ثناية بين ميسي وجريزمان من داخل يمين المنطقة تنتهي بعرضية من الفرنسي لكنها مرت بدون خطورة

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

Aaaaaaaaaand the ⚽️ is rolling here at Camp Nou! #BarçaMallorca — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2019

البدلاء / بابلو شافاريا / أليكساندر سيدلار / يوسيب سيني / إكسيسكو كامبوس / أبدون باراتس / فابري

مايوركا: يبدأ المدرب فيشينتي مورينيو بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من مانولو رينا / جوان ساستر / مارتن فالجنت / أنطونيو رايلو / فران جيمز / سالفادور سيفييا / إدريسو بابا / أليكس فيباس / دانييل رودريجيز / أنتي بوديمير / تاكيفوسا كوبو

البدلاء / جان توديبو / أرتورو فيدال / موسي واجي / صامويل أومتيتي / كارليس ألينا / نيتو / كارليس بيريز

The starting XI for #BarçaMallorca! — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2019

برشلونة: يبدأ المدرب إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من تير شتيجين / سيرخي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمونت لنجليت / جونيور فيربو / فرينكي دي يونج / سيرخيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / ليونيل ميسي / لويس سواريز / أنطوان جريزمان

تشكيل الفريقين:

ستكون مباراة سهلة لبرشلونة في الدوري الإسباني ، لكن هل سيحقق مايوركا معجزة أخرى كما فعل بفوزة علي ريال مدريد بالطبع لا يوجد مستحيل بكرة القدم وكل شيء ممكن داخل المستطيل الأخضر.

في الجانب الآخر العملاق الكتالوني يحتل المركز الأول برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف، وجدير بالذكر أن هذه المباراة ستكون احتفالية بعد فوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية السادسة له في تاريخه متفوقاً على كريستيانو رونالدو.

بالطبع يوجد فارق كبير بين الفريقين في المستوي والأداء والقيمة التسويقية وحتي في النقاط التي جمعها كل فريق في الليجا هذا الموسم، فنادي مايوركا قريب من مراكز الهبوط حيث جمع 14 نقطة فقط منذ بداية الموسم.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد مايوركا ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.