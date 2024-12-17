البارسا في موقف صعب

لا يبدو أن صفقة انتقال المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد، إلى برشلونة تسير في طريق الإتمام، في ظل تقارير صحفية تؤكد صعوبة الموقف.

وذكرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد قرر عرض راشفورد للبيع رغم أن عقده يمتد مع الفريق إلى صيف 2028، إلا أنه لم يعد من العناصر المطلوبة داخل الفريق.

ويتوافق ذلك القرار مع رغبة المدرب البرتغالي روبن أموريم، في ظل قناعته بأن المهاجم الإنجليزي الذي تم تصعيده للفريق الأول في 2016، لن يقدم أي جديد لليونايتد وخطته مع الإدارة تقوم على إعادة بناء الفريق بلاعبين جدد والتخلص من أصحاب الرواتب الكبيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت" فإن برشلونة سيخرج بشكل كبير من المنافسة على صفقة راشفورد، رغم وجود رغبة لدى النادي الإسباني في ضمه من أجل تدعيم مركز الجناح الأيسر للفريق الكتالوني، وذلك بسبب عدة عقبات مالية.

ويحتاج التعاقد مع راشفورد الذي يتقاضى 16 مليون إسترليني في الموسم مع اليونايتد، إلى توفير هامش كبير في رواتب اللاعبين، من أجل السماح بتسجيله في قائمة الفريق المحلية وفقًا لقانون اللعب المالي النظيف.

وأوضحت الشبكة، أنه لا خيار لإتمام صفقة راشفورد، إلا عن طريق خفض اللاعب راتبه كثيرًا أو سيضطر برشلونة إلى إجراء بعض المبيعات لإيجاد مساحة وهم لا يفكرون في ذلك.

وتزعم "سكاي سبورتس" أن حاشية راشفورد لن ترى سوى خروج مقابل راتب مرضٍ، إما إلى السعودية أو باريس سان جيرمان، لأنهما الطريقان الوحيدان اللذان يمكنهما تولي عقد اللاعب حتى عام 2028 ودفع قيمة انتقاله إلى اليونايتد والتي قد تصل إلى 40 مليون يورو، لذلك سيتم استبعاد برشلونة.

وفي هذا السياق، ذكرت شبكة "talk sport"، أن هناك مفاوضات من جانب نادي الاتحاد السعودي للفوز بسباق التعاقد مع راشفورد، حيث سيمثل إضافة كبيرة للفريق الذي يضم بين صفوفه نجومًا بحجم كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو، ويقومه المدرب الفرنسي لوران بلان.

ولم يؤد راشفورد بشكل مثالي منذ فترة طويلة مع اليونايتد، حيث لعب هذا الموسم 24 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.