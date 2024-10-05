سيتم التواصل بشكل رسمي .. برشلونة يحاول جلب ميسي للظهور في مناسبة خاصة!

أزمة محتملة بسبب ارتباطات إنتر ميامي

حدث هام يستعد نادي برشلونة الإسباني لاستقباله في عام 2024، وهو الذكرى رقم 125 لتأسيسه، حيث يقام في 29 نوفمبر المقبل في احتفال خاص وفريد من نوعه.

وعند ذكر الأحداث الهامة، يجب ذكر كبار الشخصيات التي يجب أن تحضر هذه المناسبة، ولعل أبرزها على الإطلاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم يتم تكريمه بالشكل اللازم منذ رحيله إلى باريس سان جيرمان في عام 2021.

موقع "ريليفو" قال إن برشلونة قرر إرسال دعوة إلى ميسي ليكون أحد المدعوين للحضور، حيث من المقرر أن يتم التواصل معه بشكل رسمي لطلب تواجده في هذه المناسبة الخاصة بالنادي الكتالوني.

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وأشار إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد ضمانات بتمكن ميسي من التواجد، لأنه من المحتمل تواجد فريقه الحالي إنتر ميامي في مرحلة التصفيات في الدوري الأمريكي، لذلك قد يكتفي بطلب منه إرسال مقطع فيديو لتشغيله في الاحتفال بدلًا من الحضور والسفر.

وكان برشلونة يخطط إلى الاحتفال بهذه المناسبة على ملعب كامب نو، ولكن تأجيل عمليات التجديد جعل موعد العودة يتأخر إلى أبريل 2025، وهو الأمر لم يمنع من الاحتفال بالذكرى السنوية طمحًا في حضور ميسي كأحد أهم أساطير النادي على الإطلاق.

يذكر أن صاحب الـ37 سنة لعب لبرشلونة منذ 2002 ضمن مراحل الشباب، وتم تصعيده للفريق الأول في 2005 وحصل على العديد من الألقاب كان أبرزها 4 بطولات دوري أبطال أوروبا و10 للدوري الإسباني، وذلك قبل رحيله إلى باريس في عام 2021 بسبب أزمة تجديد عقده والظروف الاقتصادية الصعبة التي كان يعيشها العملاق الكتالوني بتلك الفترة، والتي لا تزال موجودة حتى الآن.