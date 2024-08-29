بعد ساعات قليلة فقط .. "حل ليفربول" يضيع من برشلونة ويتجه إلى سالزبورج

النادي الكتالوني في ورطة قبل إغلاق السوق

بعد ساعات قليلة فقط من ظهور الأنباء حول رغبة برشلونة في ضم ستيفان بايتيتش، أصبحت الأمور صعبة للغاية، لينتقل لاعب ليفربول الشاب إلى فريق آخر.

برشلونة ارتبط بالتعاقد مع اللاعب الإسباني صاحب الأصول الصربية، قبل إغلاق سوق الانتقالات غدًا، الجمعة، لتعويض اللاعب الشاب مارك بيرنال، والذي انتهى موسمه بتعرضه بقطع في الرباط الصليبي.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو قال إن برشلونة لن يمضي قدمًا في الصفقة التي كانت ستكلفه 4 ملايين يورو لاستعارة اللاعب لمدة موسم، وذلك بسبب المشاكل المتعلقة باللعب المالي النظيف الخاص بلوائح الدوري الإسباني، وهي الأزمة التي لم يحلها النادي الكتالوني حتى الآن.

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وأشار رومانو إلى أنه من المتوقع انتقال لاعب وسط ليفربول الشاب إلى فريق آخر وهو سالزبورج، حيث يستعد للسفر اليوم، الخميس، من أجل إكمال صفقة انتقاله لصفوف النادي النمساوي.

وأوضح أنه إذا لم تحدث أي مفاجآت في مسار الصفقة صباح اليوم، سيرتدي اللاعب قميص سالزبورج قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي بلا مشاكل.

وفي تصريحات مع إذاعة راديو كتالونيا، قال سردان بايتيتش والد اللاعب:"اهتمام برشلونة كان بمثابة المعلومات التي فاجأتنا جميعًا، لم نتوقعها، وبعد هذه الأخبار كنا مستعدين للذهاب إلى سالزبورج".

وأضاف:"كل أب يريد الأفضل لابنه، ومن الواضح أنه في يوم من الأياك سيكون جاهزًا للعب لفريق كبير مثل برشلونة أو ليفربول نفسه".

يذكر أن بايتيتش البالغ من العمر 22 سنة، انضم لليفربول من شباب سيلتا فيجو في 2021، ولعب 22 مباراة مع الفريق الأول وسجل هدفًا وحيدًا.