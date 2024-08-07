هدف برشلونة السابق .. ليفربول يكسر حاجز الصمت في الميركاتو بصفقة إسبانية

هل يستطيع الريدز إقناعه بترك الليحا؟

تتحسس إدارة نادي ليفربول، خطواتها الأولى في الميركاتو الصيفي الجاري، من خلال الاستفسار عن التعاقد مع أحد اللاعبين من الدوري الإسباني.

وعلى عكس كافة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يبرم ليفربول تحت قيادة مدربه الهولندي آرني سلوت حتى الآن أي صفقة صيفية، بينما رحل عن صفوفه كل من كالفن رامزي، جويل ماتيب، تياجو ألكانتارا، أدريان.

لكن الصحفي ماتيو مارويتو، المتخصص في أخبار الانتقالات بأوروبا، أكد أن هناك اهتمامًا قويًا من جانب ليفربول بالتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي.

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ويرتبط مارتن زوبيميندي (25 عامًا)، بعقد مع ريال سوسيداد حتى 2027، لكن هناك شرطًا جزائيًا في عقده قيمته حوالي 60 مليون يورو.

وأشار ماوريتو، في تغريدة نشرها عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، إلى أن ليفربول يفكر في دفع الشرط الجزائي أو عرض مبلغ أعلى على ريال سوسيداد من أجل الموافقة على إطلاق سراحه ولكن بطرق دفع مختلفة، ويبقى الآن أمام الريدز محاولة إقناع اللاعب بالتوقيع.

يذكر أن مارتن زوبيميندي، كان أحد الأعمدة المهمة في منتخب إسبانيا المتوج مؤخرًا بلقب بطولة الأمم الأوروبية، ولفت أنظار العديد من الأندية على رأسها برشلونة وبايرن ميونخ.