برشلونة ليجانيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة ضد ليجانيس ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2019-20

برشلونة 0 × 0 ليجانيس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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35- تنظيم دفاعي رائع من لاعبي فريق ليجانيس حتى الأن.

33- تدخل قوي من بوسكيتس على روكي ميسا الذي أنطلق لبدأ هجمة مرتدة، ويُشهر حكم المباراة لاتري البطاقة الصفراء للاعب البرشلوني.

32- تُنفذ الركلة الجانبية ولكن يُبعدها دفاع ليجانيس.

31- يا الله، عرضية رائعة من جونيور فيربو من الجانب الأيسر تصل إلى سواريز الذي يُسددها رائعة بالرأس على يمين الحارس إيفان كويار، ولكن يتألق حارس مرمى ليجانيس ويُبعد الكرة بأطراف يديه لتصبح ركلة جانبية.

31- يبدوا أن الخطا بسبب أن الكرة لامست يد المغربي يوسف نصيري، بالفعل الحكم يرى ما لا نراه سوى في الإعادة.

30- مرتدة سريعة لليجانيس ولكن يُعلن الحكم عن وجود خطأ لصالح برشلونة، ولكن لا نعلم ما هو الخطأ بالضبط!!؟.

28- يا الله، كرة تصل إلى جريزمان في وسط الملعب في هجمة غاية في الخطورة ولكن يُعلن الحكم عن لمسة يد على اللاعب البرشلوني.

25- تمريرات كثيرة بين لاعبي برشلونة في محاولة للعثور على ثغرة في دفاع ليجانيس تنتهي بعرضية من عثمان ديمبيلي ولكن يُبعدها المدافع أوناي بوستينزا.

22- يا الله، هجمة خطرة تصل إلى لويس سواريز الذي ينفرد بحارس مرمى ليجانيس ولكن يخرج إيفان كويار ويصل للكرة قبل مهاجم برشلونة ويُنقذ الموقف.

20- بطاقة صفراء للاعب روكي ميسا بعد تدخله بخشونه على لاعبي برشلونة.

18- كما هو متوقع فقد أرتد لاعبي ليجانيس برجوع مارتين برايثوايت لوسط الملعب والإعتماد على يوسف النصيري وحيداً في الهجوم مُعتمدين على الهجمات المرتدة، لتصبح تشكيلة الفريق (5-4-1).

16- يا الله، أوسكار رودريجيز كاد أن يُسجل الهدف الثاني لليجانيس بعدما قطع مارتين برايثوايت الكرة من موسى واجو ومررها إلى أوسكار الذي سددها على يمين تير شتيجن ولكن تخرج بجانب المرمى لتصبح ركلة مرمى لبرشلونة.

15- يُطلق الحكم صافرتة مُعلنا خطأ على لويس سواريز بعد إعاتقه للمدافع كينيث أوميرو الذي كان يحاول الوصول للكرة.

14- تشتعل المباراة بعد هدف المهاجم المغربي الرائع، ومحاولات من برشلونة للعودة بالنتيجة.

12- المغربي يوسف النصيري يُسجل هدفاً رائعاً بعدما تلقى كرة رائعة من نصف الملعب عن طريق روكي ميسا ويدخل إلى منطقة الجزاء ومن أمام صامويل أومتيتي وجونيور فيريبو يُسددها صاروخيه لتسكن شباك تير شتيجن.

12- جووووووووووووووووووووووووووول، يا الله، ما هذا يا نصيييرررررري، يوسف النصيري يُسجل الهدف الأول لصالح ليجانيس على يمين تير شتيجن.

10- إنطلاقة من فرينكي دي يونج ولكن يسقط على أرضية الملعب مُطالباً بركلة حرة ولكن يُشير الحكم باستمرار المباراة وإحتساب ركلة مرمى لليجانيس.

8- مرتدة سريعة من ليجانيس عن طريق روكي ميسا ولكن يتدخل فرينكي دي يونج ويقطع الكرة ويُحبط الهجمة.

6- تمريرات كثيرة بين لاعبي برشلونة في محاولة للوصول سريعاً إلى مرمى ليجانيس، ولكن دون فاعلية حقيقية حتى الأن.

4- خطأ لصالح عثمان ديمبيلي بعد تدخل قوي من روبين ديل مارمول عليه في وسط الملعب.

2- بداية ساخنة من الفريقين وهجمة أولى لفريق ليجانيس عن طريق برايثوايت الذي ينطلق من الجانب الأيمن ويُسددها بقوة، ولكن بعيداً عن المرمى.

1- يُطلق حكم المباراة صافرة بداية المباراة

تشكيل ليجانيس: يدخل خافيير أجيري مدرب الفريق بطريقة (5-3-2) وتضم كلٌا من: (إيفان كويار / جوناثان سليفا، ديميتريوس سيوفاس، كينيث أوميرو، أوناي بوستينزا، روبرتو روزاليس / روبين بيريز ديل مارمول، روكي ميسا، أوسكار رودريجيز / مارتين برايثوايت، يوسف النصيري)

تشكيل برشلونة: يدخل إرنستو فالفيردي اللقاء بتشكيلته المعتادة وبطريقة (4-2-3-1)، مع الإعتماد على الأسماء التالية: (تير شتيجن / موسى واجو، جيرارد بيكيه، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو / فرينكي دي يونج، بوسكيتس / عثمان ديمبيلي، ليونيل ميسي، جريزمان / لويس سواريز)

ويقود اللقاء الحكم الدولي سانتياجو لاتري كحكما للساحة.

لعب البلاوجرانا مباراة ودية في فترة التوقف الدولي الحالي وكانت ضد فريق قرطاجنة وشهدت مشاركة بعض اللاعبين الذين لم يحظوا بالفرصة في الفترة الأخيرة بسبب عدم جاهزيتهم البدنية مثل ديمبيلي أو عدم وجود مكان لهم في التشكيل الأساسي مثل فيربو وكارليس بيريز.

نجح برشلونة في الجولة الماضية في التغلب على سيلتا فيجو برباعية مقابل هدف في مباراة شهدت تألق كبير للبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفي المقابل يسعى ليجانيس للهروب من قاع الترتيب بعد أن تعاقد مؤخراً مع الأرجنتيني أجييري لتدريب الفريق.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد ليجانيس ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد جمال...متابعة ممتعة.