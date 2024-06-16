أقل من المعلن .. برشلونة يتعرف على سعر دياز الحقيقي ويفاضل بينه وبين نجم بيلباو

برشلونة يبحث عن جناح

كشفت تقارير كتالونية وإنجليزية السعر الذي يطلبه ليفربول من أجل بيع نجمه لويز دياز، وسط اهتمام من برشلونة بضم الكولومبي.

ويحظى جناح ليفربول الحالي وبورتو السابق بإعجاب شخصي من المدير الرياضي في برشلونة ديكو، ولكن التقارير الأولية تحدثت عن طلب ليفربول 120 مليون يورو لبيع لاعبه، المبلغ الذي يجعل الصفقة مستحيلة على البلوجرانا.

وبحسب "فوتبول إنسايدر"، يطلب ليفربول فقط 59 مليون يورو لبيع الكولومبي، وأصبح منفتحاً على فكرة رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية بسبب وصول أرني سلوت الذي لا يتمسك ببقاء دياز، عكس المدرب السابق يورجن كلوب.

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وأوضحت "موندو" أن إدارة برشلونة تفاضل حالياً بين دياز ونجم أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز، خصوصاً وأن الجناح الإسباني الشاب قيمته السوقية قريبة من تلك الخاصة بجناح ليفربول، ويتشابهان في الخصائص.

ويملك ويليامز المشارك حالياً مع إسبانيا في يورو 2024، يملك شرطاً جزائياً في عقده الجديد مع بيلباو بقيمة 50 مليون يورو أو أعلى بقليل بحسب "موندو".