"برشلونة لم يكن أبدًا خيارًا" .. أسينسيو يُغلق الباب في وجه كتالونيا!

برشلونة ليس حلًا لأسينسيو

أنهى ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد الشائعات التي تدور حول انتقاله إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

انطلقت تقارير في الآونة الماضية عن تواصل أسينسيو مع برشلونة من أجل الانتقال إلى النادي الكتالوني في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم.

جناح ريال مدريد لا يعيش أفضل فتراته رفقة فريقه حيث يتواجد كخيار ثاني، ولم يشارك إلا 426 دقيقة فقط هذا الموسم بواقع مباراة كاملة فقط في الدوري الإسباني مقابل مباراتين في دوري أبطال أوروبا، بينما باقي المباريات جاء كبديل.

وقال ماركو أسينسيو عبر البرنامج الإسباني الشهير "الشيرنجيتو" متحدثًا عن ارتباط أسمه بالغريم التقليدي لريال مدريد: "برشلونة لم يكن أبدًا خيارًا، أنا سعيد في ريال مدريد، أشعر بتحسن كبير، لكن لا أعرف ما سيحدث في المستقبل".

وأتم: "في الوقت الحالي أي حديث عن تفكيري في برشلونة كخيار لم يكن صحيحًا".