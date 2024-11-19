برشلونة يخشى تكرار سيناريو دي يونج مع يامال ويفقد مدافعه حتى نهاية يناير

المشاكل البدنية تلاحق الفريق الكتالوني

قرر الجهازين الطبي والفني في برشلونة، التعامل بحذر شديد مع النجم الشاب لامين يامال، قبل مواجهة الفريق القادمة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

صاحب الـ17 سنة يعاني من إصابة في الكاحل تعرض لها في 7 نوفمبر الجاري، وهناك شكوك حول جاهزيته أمام سيلتا يوم 23 من نفس الشهر، بسبب عدم الرغبة في المجازفة، وذلك لتجنب أي انتكاسة محتملة.

الصحفية "لايا توديل" من إذاعة راديو كتالونيا، قالت إن فكرة مشاركة يامال في المباراة القادمة ليست مستبعدة تمامًا، لكنها ضعيفة، لأن المدرب هانز فليك يفضل الحذر مع الجناح الشاب بسبب صغر سنه، وأيضًا لعدم الرغبة في تكرار سيناريو الهولندي فرينكي دي يونج الذي يعاني من مشاكل طويلة المدى مع الكاحل، أدت إلى تعطيل مسيرته الكروية بشكل كبير.

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وفي سياق متصل قالت الصحفية إن المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن أجرى عملية جراحية، وقرر الاعتماد على العلاج الخلوي لتقوية أوتار القدمين، ومن المتوقع أن يغيب لمدة شهرين آخرين، ليعود مرة أخرى في نهاية يناير 2025.

وأما بالنسبة للظهير الأيمن الشاب ألفارو بيريز، فقد أكد برشلونة في بيان رسمي، اليوم، الثلاثاء، أنه تعرض لخلع في العضلة الفخذية الترقوية التي تربط الكتف بعظمة الترقوة، لذلك سيكون بحاجة إلى عملية جراحية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

يذكر أن برشلونة يلعب أمام سيلتا فيجو الأسبوع القادم، وهو في المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ33 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.