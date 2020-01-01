كوتينيو يرد على أنباء عودته للدوري الإنجليزي

وسط تكهنات حول انتقاله إلى آرسنال

كسر فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة المُعار لبايرن ميونخ، حاجز الصمت عن التكهنات المستمرة حول مستقبله هذا الصيف.

كوتينيو انضم لبرشلونة في 2018 قادماً من ليفربول، ولكنه فشل في إثبات ذاته لينضم لبايرن على سبيل الإعارة الصيف الماضي، مع إمكانية الشراء بصفة نهائية.

النادي الألماني قرر عدم تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب، ليبدأ الغموض تجاه مصيره سواء بالبقاء في برشلونة أو العودة للدوري الإنجليزي من بوابة آرسنال.

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وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"كل تركيزي الآن على نهائي الأبطال، إنها فرصة رائعة لنا وسعيد بالتواجد في هذه المباراة".

وأضاف:"لم أفكر في مستقبلي حتى الآن، قررت الانتظار لما بعد مواجهة باريس سان جيرمان من أجل اتخاذ القرار النهائي".

وتابع:"نلعب أمام أحد أقوى الفرق في أوروبا، لديهم نيمار ولا أحتاج للحديث عنه ووصف عظمته كلاعب كرة قدم".

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يذكر أن كوتينيو يلعب الأحد القادم ضد باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء فريقه الأصلي برشلونة من دور الثمانية وليون في قبل النهائي.