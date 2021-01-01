برشلونة في المنتصف .. لابورتا يعلّق موافقته على الانضمام لدوري السوبر الأوروبي

الأمور تخرج عن السيطرة

يبدو أن وقت الانتظار بخصوص مشاركة نادي برشلونة على الانضمام إلى أندية النخبة التي ستؤسس دوري السوبر الأوروبي سيزداد بعدما علّق الرئيس جوان لابورتا قرار النادي بموافقة الجمعية العمومية.

إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوان لابورتا مساء اليوم من المفترض أن تنتظر موافقة الجمعية العمومية، أو بالأحرى قرارها لتحديد إمكانية مشاركة النادي في البطولة الجديدة.

وبخصوص ذلك قال جوان لابورتا في تصريحاته إن الأمر ليس خاضعًا لقراره وحده كرئيس، ولا حتى موافقة أعضاء مجلس إدارته فقط على الدخول في البطولة من عدمها.

وأضاف: "الأعضاء هم من سيحددون مشاركتنا من عدمها، الأمر ليس في يد شخص واحد، بل نادي برشلونة بجميع أطرافه هم من سيحددون قرار النادي في هذه المسألة".

برشلونة من المفترض أن يكون واحد من 3 أندية إسبانية سيكونون أعضاء مؤسسين في دوري السوبر الأوروبي، رفقة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كبيري العاصمة.

وفي الأيام المقبلة الجميع في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات والمفاوضات والحديث بين جميع الأطراف، واعتراضات أساطير اللعبة وجماهيرها وبعض الأندية التي ستتضرر من ذلك الأمر.

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يذكر أن مانشستر سيتي وتشيلسي قريبين من الانسحاب من دوري الأمم الأوروبية، ويبدو أن الإنجليز سيتراجعون في ظل حالة الثورة الحاصلة في البلاد بعد الموافقة على انطلاق البطولة من الـ 12 ناديًا.