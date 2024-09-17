بيان رسمي من النادي الكتالوني عن حالته البدنية

أنباء سيئة خرج بها نادي برشلونة الإسباني، اليوم، الثلاثاء، عن الحالة البدنية للاعب الفريق فيرمين لوبيز، بتعرضه لانتكاسة جديدة بعد عودته من الإصابة.

لوبيز عاد للتدريبات الجماعية لبرشلونة بعد فترة من الغياب، لمعاناته من إصابة عضلية في فخذه الأيسر، والتي أبعدته عن الملاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

الحساب الرسمي للنادي الكتالوني على منصة "إكس" كشف عن صدمة جديدة، بتعرض اللاعب لإصابة أخرى فور رجوعه للتدريبات اليوم، الثلاثاء، وهذه المرة في الساق الأخرى، اليمنى، ومن المقرر أن تصل مدة غيابه إلى 3 أسابيع أيضًا.

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وتأتي هذه الإصابة بمثابة الضربة القوية لفيرمين ومدربه هانز فليك، الذي كان يخطط للتعويل عليه منذ بداية هذا الموسم، ولكنه لا يزال في مرحلة التعافي البدني من الإصابة التي تعرض لها في المعسكر التدريبي لمنتخب إسبانيا.

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وبدلًا من العودة التي كان مخططًا لها أمام فياريال الأسبوع القادم، سيكون على فيرمين بدء مرحلة التعافي من الإصابة الجديدة، طمحًا في العودة بعد فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن إصابة صاحب الـ21 سنة تعني غيابه عن 6 مباريات وهي أمام موناكو ويانج بويز بدوري أبطال أوروبا، خيتافي وفياريال وأوساسونا وديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني، ولو سارت عملية تعافيه بنجاح سيعود أمام إشبيلية يوم 20 أكتوبر، وهي المباراة الأولى بعد التوقف الدولي.