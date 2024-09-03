"لا تضربوا لاعبي برشلونة بعنف" .. فيديو يكشف عن حوار صادم بين حكم إسباني ومدرب بلد الوليد

ماذا دار بين شوطي مباراة برشلونة وبلد الوليد؟

كشفت تقارير صحفية، عن حديث مثير للجدل بين الحكم الإسباني دياز دي ميرا إسكوديروس ومدرب بلد الوليد باولو بيزولانو، خلال مباراة فريقه أمام برشلونة.

واكتسح برشلونة ضيفه بلد الوليد بنتيجة (7-0)، على ملعبه لويس كومبانيس الأولمبي، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني 2024-2025.

ونقلت شبكة "موفيستار" مقطع فيديو، أظهر حوارًا بين شوطي مباراة برشلونة وبلد الوليد، دار بين مدرب الضيوف وحكم المباراة.

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وقال الحكم الإسباني لمدرب بلد الوليد، بصوت خافت "أطلب منك شيئًا واحدًا فقط. أعلم أنهم يعترضون ويحتجون كثيرًا، أريدك أن تنصح لاعبيك بألا يضربوا لاعبي برشلونة ويرتكبون أخطاءً قوية تجاههم".

ولم يكن رد مدرب فريق بلد الوليد على كلام الحكم واضحًا، لأنه كان يتحدث بصوت خافت ويده على فمه، لكن الحكم دياز دي ميرا كان ينصت إليه باهتمام، ورد قائلًا: "دعها تكون مجرد أخطاء عادية".

يذكر أن لاعبي بلد الوليد ارتبكوا 12 خطأً في حق لاعبي برشلونة على مدار المباراة، وتلقى لاعبو الفريق الضيف 3 بطاقات صفراء، اثنتان منها في الشوط الثاني.