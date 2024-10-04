"يبدون مثل الآلات" .. ضحية الخماسية يهاجم أسلوب فليك مع برشلونة!

يستعد لمواجهة صعبة أمام ريال مدريد

كشف مارسيلينو المدير الفني لفريق فياريال، عن تعجبه من إعجاب نجوم برشلونة بأسلوب المدرب الألماني هانز فليك مع الفريق الكتالوني هذا الموسم.

برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 21 نقطة من أصل 24 ممكنة، متفوقًا بثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يلعب أمام فياريال غدًا، السبت، في جولة جديدة من الليجا.

وقال مارسيليا في تصريحات مع برنامج "El Larguero" عبر شبكة "كادينا سير":"برشلونة يركضون كثيرًا مع الكثير من الكثافة، إذا كان لديك لاعبون جيدون جدًا وفكرة لعب محددة تعتمد على نتائج أولية إيجابية، فمن الطبيعي أن تبدو كالآلة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"ما يفاجئني هو أن لاعبي الفريق يشيدون بهذا الأسلوب، يبدو أن هناك جينًا غير قابل للتفاوض، الآن نرى أن برشلونة يمنحنون الكرة للمهاجم بشكل مستمر لقتل المباراة، ويفعلون ذلك مرارًا وتكرارًا".

وفي نهاية حديثه تطرق مارسيلينو إلى ما قاله في المؤتمر الصحفي قبل الخسارة من برشلونة 5/1 في الجولة السادسة من الليجا، حيث أوضح أن 50% من الأهداف المسجلة للفريق تمت صناعتها من خمس تمريرات فقط، وهو ما يختلف عن النظام السابق وهوية النادي، حيث كان يحصل على الكرة من أجل الاستحواذ، والآن يفعل ذلك من أجل الهجوم المرتد.