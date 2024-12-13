"مفاجآتان" بتدريب برشلونة .. هدف فليك يتحقق أخيرًا بعد العودة من دورتموند

عودة مزدوجة لمران الفريق

أنباء جيدة تلقاها المدرب هانز فليك بعد فوز برشلونة على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3/2، وذلك بعدما تأكد اقتراب ثنائي الفريق من العودة إلى الملاعب.

برشلونة استراح في دورتموند بعد الانتصار الذي حققه الأربعاء الماضي، وتدرب يوم الخميس في مرافق الفريق الألماني، وبعد العودة مرة أخرى إلى الأراضي الكتالونية، تدرب الجزء الأكبر من الفريق مع ظهور مبشر للثنائي أندرياس كريستنسن وأنسو فاتي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن المدافع الدنماركي والجناح الإسباني تمكنا من القيام بجزء من العمل في التدريبات الجماعية، بالإضافة لتمارين بدنية أخرى في صالة الألعاب الرياضية.

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وكان فليك قد قال في مؤتمر صحفي سابق، إنه واثق من قدرته على إنهاء عام 2024 بجميع اللاعبين المتاحين، باستثناء مارك بيرنال وأندريه تير شتيجن، اللذين يعانيان من إصابات طويلة، ويبدو أن أمنيته ستتحقق قريبًا.

وأشارت "موندو" إلى أنه في الوقت الحالي لن يظهر أي من كريستنسن أو فاتي في مواجهة برشلونة القادمة بالدوري الإسباني، بعد غد، الأحد، ضد ليجانيس، لكن حالتهما البدنية تبشر بإمكانية ظهور أي منهما في المباراة التالية أمام أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أن كريستنسن غاب عن الملاعب منذ نهاية أغسطس، وذلك لاضطراره لإجراء تدخل جراحي بسيط للتغلب على الانزعاج الذي يعاني منه في وتر العرقوب الأيسر، وهي المشكلة التي طاردته كثيرًا الموسم الماضي، بينما غاب أنسو لفترة أقل منه، لذلك فرصته في العودة تبدو أقرب.