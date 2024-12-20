خرج برسالة غريبة في المؤتمر الصحفي .. فليك: هناك بدائل ليامال ولن أخبركم بما قاله لابورتا!

مواجهة صعبة للفريق الكتالوني أمام أتلتيكو مدريد

أكد هانز فليك مدرب برشلونة، أن أتلتيكو مدريد هو الخصم الأصعب الذي يمكن للفريق الكتالوني أن يواجهه في الدوري الإسباني خلال الفترة الحالية.

برشلونة يمر بفترة من التخبط على المستوى المحلي مؤخرًا، وذلك بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي 2/2 مع ريال بيتيس، قبل الخسارة أمام ليجانيس يوم 15 ديسمبر الجاري بهدف دون رد على ملعب مونتجويك.

وقبل اللعب غدًا، السبت، أمام أتلتيكو، قال فليك في المؤتمر الصحفي للمباراة:"إنها مواجهة صعبة للغاية بالنسبة لنا، في الوقت الحالي هم أفضل فريق لذلك نتطلع إلى لقاء رائع ضدهم".

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وعن غياب لامين يامال للإصابة:"علينا أن نتقبل حقيقة أنه غير متاح، لدينا عدة خيارات لاستبداله ولكننا لم نقرر بعد".

وأما بالنسبة للتعثرات الحالية:"عندما بدأنا المشروع، في 20 ديسمبر، كنا في المركز الأول في الليجا والثاني بدوري أبطال أوروبا، فقدنا عدة نقاط وكان ذلك مؤسفًا، لأنه كان من السهل الفوز على لاس بالماس وليجانيس، ولكن علينا تقبل ذلك وأن نتحسن سنقاتل حتى نهاية الموسم وغدًا ستتاح لنا فرصة أخرى للقيام بذلك".

خطاب لابورتا في حفل عشاء عيد الميلاد:"لا يمكنك أن تعرف ما قاله لي، إنه أمر خاص وسيبقى سرًا لا أستطيع أن أخبرك به".

ظهور أندرياس كريستنسن في قائمة الفريق:"لن يكون معنا غدًا".

وفي نهاية المؤتمر الصحفي، ودع فليك الصحفيين برسالة باللغتين الإسبانية والكتالونية، على عكس عادته في الحديث بالإنجليزية، حيث قال ضاحكًا:"عيد ميلاد سعيد، هذا صعب جدًا، ولكن سنة جديدة سعيدة أيضًا".

جدير بالذكر أن برشلونة يلعب غدًا، السبت، ضد أتلتيكو، وهو على صدارة الدوري الإسباني بـ38 نقطة، بالتساوي مع الفريق الخصم الذي يأتي بالمركز الثاني، ثم يحتل ريال مدريد المرتبة الثالثة بـ37 نقطة.