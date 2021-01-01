برشلونة ضد خيتافي: مباشر لحظة بلحظة

تابع تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد خيتافي في الجولة 33 من الدوري الإسباني والمقامة على ملعب كامب نو

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برشلونة 0 × 0 خيتافي

مباشر، لحظة بلحظة

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل خيتافي:

التشكيل| 4-4-2

دافيد سوريا

أيجليسياس - دجيني - شاكلا - تشيما رودريجيز

مارك كوكوريلا - نيمانيا ماكسيموفيتش - كارليس ألينيا - داميان سواريز

آنخيل - تاكيفوسو كوبو

¡Ya conocemos el once con el que saltaremos esta noche al césped del Camp Nou! 💪#VamosGeta#BarçaGetafe pic.twitter.com/uJzXhhljxJ — Getafe C.F. (@GetafeCF) April 22, 2021

تشكيل برشلونة:

التشكيل| 3-5-2

تير شتيجن

جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - أوسكار مينيجويزا

جوردي ألبا - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري - سيرجي روبيرتو

ليونيل ميسي - انطوان جريزمان

على الجانب الآخر، يعاني خيتافي في الفترة الأخيرة من سلسلة من النتائج السلبية، بأربعة تعادلات وخسارة في آخر خمس مباريات للفريق، وتريد كتيبة المدرب بوردالاس، الخروج بنقطة على الأقل أمام العملاق الكتالوني كما حدث مع ريال مدريد يوم الأحد الماضي.

برشلونة سيدخل اللقاء منتشيًا بالفوز بلقب كأس الملك مطلع الأسبوع الحالي، ويريد تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من المركز الثاني والذي يحتله ريال مدريد.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة برشلونة وخيتافي، وذلك في إطار قمة مباريات الجولة 31 من الدوري الإسباني، والتي ستُقام على ملعب كامب نو.