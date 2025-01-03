دفعة مالية من "الدفاتر القديمة".. برشلونة ينتظر إتمام صفقة روما المحتملة لإنعاش خزينته!

تعويض للبارسا عن صفقة مجانية

يتقدم نادي روما الإيطالي بخطوات ثابتة نحو التعاقد مع المدافع الشاب ميكا مارمول، لاعب نادي لاس بالماس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرتبط ميكا مارمول، البالغ من العمر 23 عامًا، بعقد مع لاس بالماس حتى 2026، مع وجود شرط جزائي يبلغ 10 ملايين يورو، ولن يفرط النادي الإسباني في خدماته بمبلغ بعيد عن هذا الرقم.

ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، قدم نادي روما عرضًا بقيمة 7 ملايين يورو للحصول على خدمات مارمول خلال يناير الجاري، وهو ما يوفر بعض الأموال لإدارة نادي برشلونة حال إتمام الصفقة.

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والسبب في ذلك أن ميكا مارمول كان قد انضم إلى لاس بالماس قادمًا من نادي أندورا في صيف 2023 بعد أداء مميز هناك، بينما أندورا كان قد تعاقد مع المدافع الإسباني الشاب من برشلونة في العام السابق بالمجان، لكن البارسا اشترط الاحتفاظ بحقوق 50% من قيمة بيع اللاعب مستقبلًا، مما يعني أن خزينة النادي الكتالوني ستنتعش بمبلغ 3.5 مليون يورو، حال إتمام صفقة انتقاله إلى روما.

ويمثل هذا الدخل المحتمل دفعة كبيرة لبرشلونة في ظل أزماته المالية وقضايا اللعب النظيف المالي، حيث يسعى النادي الكتالوني لتأمين الموارد اللازمة لتسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور في النصف الثاني من موسم الدوري الإسباني.

وإذا تمت صفقة انتقال مارمول إلى روما، فإنها لن تحل جميع مشاكل برشلونة المالية، لكنها ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح لتخفيف الأعباء المالية والاستفادة من حقوق اللاعبين السابقين في تعزيز موارد النادي.

ونجح المدافع الإسباني الشاب، في جذب أنظار العديد من الأندية الأخرى أيضًا، بما في ذلك جيرونا، ريال بيتيس، وفريق كومو الذي يديره نجم برشلونة السابق سيسك فابريجاس.

ورغم ذلك، يبقى روما الأكثر جدية في التعاقد مع مارمول، حيث يسعى النادي الإيطالي لتعويض غياب ماريو هيرموسو الذي لم يقنع الجهاز الفني بأدائه حتى الآن.