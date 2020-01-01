سيتين عن أزمة ميسي وأبيدال: مشكلة تحدث بكل أندية العالم

مدرب برشلونة يبدي رأيه في الواقعة قبل مواجهة بلباو

علق كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، على الأزمة الدائرة في الوقت الحالي بين نجم الفريق ليونيل ميسي، وإريك أبيدال السكرتير الفني للنادي الإسباني.

أبيدال أثار حالة من الجدل في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية، متهما بعض لاعبي برشلونة بالتخاذل خلال فترة تواجد المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

ومن جانبه رد ميسي على الفرنسي، مطالبه بتحمل المسؤولية بدلاً من تغذية الشائعات وإثارة الفوضى بالفريق، ليعلق سيتين على الواقعة، قبل مواجهة أتلتيك بلباو غداً الخميس بربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

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وقال مدرب برشلونة:"لن أتأثر بهذا الموقف وكل ما يهمني هو منح اللاعبين الأدوات الكافية للتطور والنجاح داخل الملعب، هذه المشاكل تحدث بجميع الأندية، لكن هناك بعض الأشياء لا يمكن التحكم فيها".

وأضاف:"سأحاول بكل الوسائل الممكنة الحفاظ على اللاعبين من التأثر بهذه الأحداث، علينا التركيز فقط على مباراة الغد وتحقيق الفوز".

حالة ميسي:"أراه في صورة ممتازة جداً يبتسم بشكل مستمر ومتحمس للتدريب ومساعدة باقي اللاعبين كعادته".

التعاقد مع مهاجم بعد إصابة ديمبيلي:"مازلنا ننتظر الأنباء الأخيرة حول الإصابة وبعدها سنتخذ القرار النهائي، كانت لدينا تطلعات كبيرة لعثمان والآن نحن في حالة صدمة كبيرة".

اهتزاز النتائج:"أتحمل المسؤولية الكاملة، أنا من نوعية المدربين الذين يتحملون نتيجة النجاح والفشل، تواجهنا العديد من الإصابات مثل عثمان وكذلك أردت استمرار كارليس بيريز، لكن علينا المضي قدماً بالمجموعة الحالية".

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إصابة فيدال وبيكيه:"أرتورو تغلب على المشكلة الصغيرة التي واجهته، وكذلك بيكيه لا أعتقد أن لديه أي مشكلة في اللعب".

مواجهة بلباو:"ستكون صعبة ومتقاربة جداً يجب أن نكون على ما يرام ولا نعمل التفاصيل الصغيرة التي قد تحسم المباراة".

يذكر أن بعض التقارير الصحفية، كشف عن عقد جوسيب بارتوميو، اجتماعاً بأبيدال مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة كل ما دار مع ميسي، وسط أنباء حول إمكانية رحيل السكرتير الفني للنادي الإسباني عن منصبه.