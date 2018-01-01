النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

فالفيردي عن صفقة موريو: عمل رائع من النادي

التعليقات()
Getty
مدرب البلوجرانا يرى المدافع الكولومبي مطابقاً للمواصفات..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

رحب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بمدافعه الجديد جيسون موريو الوافد من فالنسيا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

 

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مبارة سيلتا فيجو في الليجا:"لقد وضعنا في الحسبان حاجة النادي، وفكرة الجاهزية للعب الفوري في هذا الليجا بمستوى عالي".

اختيارات المحررين

وأضاف:"موريو مناسب لتلك المتطلبات، حيث أنه قادر على مساعدتنا في وقت قصير، لقد قام النادي بعمل جيد".

وعن المباراة قال:"سيلتا منافس يلعب جيداً في العادة أمام برشلونة، نريد الحفاظ على أفضليتنا في جدول لترتيب كمتصدرين حتى أيام العطلة".

وتابع:"نريد المغادرة ونحن سعداء، على الرغم من أننا نعلم أن الأمور ستكون معقدة".

وكان برشلونة قد أعلن انضمام المدافع الكولومبي لحل أزمة الدفاع الناجمة عن إصابة صامويل أومتيتي وتوماس فيرمايلين.

الموضوع التالي:
نجم سيلتا فيجو: ميسي هو الأفضل في التاريخ واستحق الكرة الذهبية
الموضوع التالي:
بالوتيلي يقترب من مغادرة نيس
الموضوع التالي:
هل من الممكن أن يهبط الاتحاد؟ فهد المولد يرد
الموضوع التالي:
وكيل ندومبيلي: يناسب نابولي وسعره يصل لـ80 مليون يورو
الموضوع التالي:
إلغاء زيارة تركي آل الشيخ لنادي الزمالك
إغلاق