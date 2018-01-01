فالفيردي عن صفقة موريو: عمل رائع من النادي

مدرب البلوجرانا يرى المدافع الكولومبي مطابقاً للمواصفات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رحب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بمدافعه الجديد جيسون موريو الوافد من فالنسيا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مبارة سيلتا فيجو في الليجا:"لقد وضعنا في الحسبان حاجة النادي، وفكرة الجاهزية للعب الفوري في هذا الليجا بمستوى عالي". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"موريو مناسب لتلك المتطلبات، حيث أنه قادر على مساعدتنا في وقت قصير، لقد قام النادي بعمل جيد".

وعن المباراة قال:"سيلتا منافس يلعب جيداً في العادة أمام برشلونة، نريد الحفاظ على أفضليتنا في جدول لترتيب كمتصدرين حتى أيام العطلة".

وتابع:"نريد المغادرة ونحن سعداء، على الرغم من أننا نعلم أن الأمور ستكون معقدة".

وكان برشلونة قد أعلن انضمام المدافع الكولومبي لحل أزمة الدفاع الناجمة عن إصابة صامويل أومتيتي وتوماس فيرمايلين.