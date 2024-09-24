وقت أقل للحصول على راحة

استقرت رابطة الدوري الإسباني بالفعل على موعد الكلاسيكو المقبل بين ريال مدريد وبرشلونة، بوجود تغيير ملحوظ في توقيت إقامة المباراة.

الرابطة اختارت يوم السبت 26 أكتوبر القادم لإقامة الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال، وبالتحديد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن هذا الموعد الجديد، يأتي عكس المواسم السابقة التي أقيم فيها اللقاء في الساعة 4:15 مساءً أو حتى الواحدة ظهرًا، ولذلك لمراعاة جماهير الفريقين في قارة آسيا.

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ومع تحديد موعد المباراة، سيكون أمام برشلونة وقت أقل من أجل الراحة، لأن الفريق يلعب أمام بايرن ميونخ يوم الأربعاء 23 أكتوبر على ملعب مونتجويك، في إطار الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر سيحصل ريال على مهلة أكبر للراحة، لأنه يلعب يوم الثلاثاء 22 أمام بوروسيا دورتموند بنفس الجولة، في مشهد إعادة لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي الذي فاز به الميرينجي.

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يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني بـ18 نقطة من 6 مباريات، بفارق 4 نقاط عن ريال صاحب المركز الثاني.