برشلونة وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد المؤجل من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2019-2020

برشلونة 0 × 0 ريال مدريد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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كلا الفريقين تعثر في آخر لقاء، حيث تعادل البلاوجرانا مع ريال سوسيداد وتعادل أيضًا ريال مدريد مع ڤالنسيا في آخر لحظات اللقاء، فكيف سيتعامل المدربان فالفيردي وزيدان مع هذا اللقاء الصعب، وبالأخص كيف سيتعامل الفرنسي في ظل غياب النجم البلجيكي هازارد وأيضًا تأكد غياب مارسيلو، وهل سيتأثر الفريق بالغيابات أم سيتمكن من تخطي هذة العقبة؟

المباراة غاية في الأهمية لكلا الفريقين حيث أنهما متعادلين في النقاط، لذلك ستحسم هذه المباراة من سيكون في المركز الأول وفي حالة انتهت بالتعادل، سيظل برشلونة هو متصدر الدوري الإسباني بفارق الأهداف.

يستعد عشاق ومتابعي كرة القدم علي مستوي العالم لمتابعة أقوي مبارايات الدوري الإسباني مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والتي تتمتع دائماً بإثارة وندية كبيرة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة وريال مدريد المؤجل من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./