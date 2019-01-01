كشف أسباب رفض ديمبيلي باريس سان جيرمان

ديمبيلي وراء عدم انتقال نيمار إلى برشلونة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية فرنسية الأسباب التي دفعت الفرنسي عثمان ديمبيلي لرفض الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان والاستمرار مع برشلونة.

وحاول برشلونة وضع ديمبيلي ضمن الصفقة التبادلية لجلب نيمار هذا الصيف، ولكن الجناح الشاب رفض الانتقال للنادي الفرنسي، بحسب التقارير.

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وذكرت "ليكيب" أن ديمبيلي أخبر المقربين منه أن برشلونة هو فريق أحلامه منذ الطفولة، وأنه تعلم من أخطاء الموسم الماضي ويسعى لتصحيحها.

وأضاف التقرير أن ديمبيلي أدرك أن عدم التزامه الموسم الماضي وتأخره في التدريبات ترك انطباعاً سيئاً، وحالياً يحضر باكراً للحصص التدريبية لإثبات حسن نواياه.

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ويعاني ديمبيلي حالياً من الإصابة، والتي أبعدته عن لقاء فريقه الأخير أمام أوساسونا، وعن صفوف المنتخب الفرنسي في تصفيات أمم أوروبا 2020.

وانتقل ديمبيلي قبل عامين لصفوف برشلونة قادماً من بروسيا دورتموند مقابل قرابة 105 مليون يورو.