دي يونج: برشلونة عاد أقوى، ومستوى ريال مدريد متذبذب

تعرف على تصريحات دي يونج قبل عودة الدوري الإسباني

أكد فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، أنّ ريال مدريد لم يقدم المستوى المتوقع منه خلال الموسم الجاري في الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أنّ جائحة كورونا جاءت لصالح البلوجرانا.

برشلونة سيعود إلى المسابقة بمواجهة ريال مايوركا يوم السبت المقبل، 13 يونيو، في الجولة 28 من الليجا.

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ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني قبل فترة التوقف برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وقال دي يونج في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية AFP: "تطورنا كثيرًا مع المدرب الجديد (كيكي سيتين)، وتستطيع رؤية ذلك بصورة واضحة، أعتقد أنّ فترة التوقف منحت الكثير من القوة".

وتابع: "أعتقد أنّ الفريق سيصبح أفضل في الفترة المتبقية من الموسم، وسوف نقاتل بصورة كبيرة لأجل الفوز بالألقاب".

صاحب الـ23 أشار إلى أنّه اعتاد المراوغة منذ أن كان صغيرًا لكن الوضع في إسبانيا أصعب من هولندا لأن المدافعين لا يتركون مساحات كبيرة.

وأردف: "لويس سواريز لاعب له قيمة كبيرة في النادي وعودته إضافة لنا بلا شك. أحب كرة القدم وألعبها كما أفضلها ولا أهتم بالتعليقات السلبية".

واختتم: "لم نكن على مستوى ثابت خلال مباريات الموسم، ولكن ريال مدريد لم يكن كذلك أيضًا. أتمنى أن نعود للمسابقة بأفضل شكل ممكن ولا نفرط في النقاط".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحقق سوى انتصار وحيد في آخر 4 مباريات له بالدوري الإسباني جاء أمام برشلونة في الكلاسيكو.