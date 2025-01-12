"لو كان شركة لاختفت منذ زمن" .. نجم برشلونة السابق ينتقد وضع ناديه!

دي بور يتحدث عن وضعية برشلونة السيئة

انتقد اللاعب السابق لنادي برشلونة، رونالد دي بوير، الوضع الحالي للنادي الكتالوني، حيث ناقش عدة قضايا رياضية، من بينها قضية داني أولمو.

وأثارت قضية عدم قدرة البلوجرانا على تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، الجدل خلال الأيام الماضية.

وقال دي بوير في تصريحات عبر قناة "Ziggo Sport": "من المحزن أن تتكرر مثل هذه الأمور، بينما هناك أندية أخرى تحاول الالتزام بالقوانين والتصرف بعدالة، كما هو متفق عليه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "برشلونة مجددًا، يبدو أنه يفلت من العقاب، لكن في الواقع، الأمر جنوني، لو كان النادي الكتالوني شركة عادية، لتم إعلان إفلاسها أو اختفت منذ زمن بعيد".

وعند سؤاله عن مدى ذكاء استراتيجية برشلونة في تأخير حل هذه القضايا، رد دي بوير قائلًا: "لا، هذه الاستراتيجية ذكية بالنسبة لبرشلونة فقط".

وأعرب اللاعب الهولندي عن استيائه من تأثير هذه القضايا على سمعة النادي، مضيفًا: "هذا الأمر أصبح أشبه بمسلسل درامي. برشلونة يستغل كل شيء لضمان مشاركة أولمو، لأنهم يرونه لاعبًا حاسمًا".

وواصل: "جوان لابورتا رئيس النادي الآن تحت ضغط أكبر من أي وقت مضى بسبب غرابة هذه الأحداث، ولا أعلم كيف سينتهي هذا، لكنه أمر مؤسف أن نادٍ عريق مثل برشلونة يلجأ إلى هذه التصرفات بشكل متكرر".

وتحدث دي بوير عن قرار النادي بوضع الإعلانات على القميص، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الأزمة المالية التي يمر بها: "الآن يبيعون كل ما يمكنهم بيعه، يبدو أنهم بالغوا في تقدير قدراتهم، وأرادوا مواصلة المنافسة مع ريال مدريد".

وتابع: "كان لديهم طموح دائم لتحقيق النجاح، بناء ملعب جديد، وتحقيق المزيد من الإنجازات، كل شيء بدا ممكنًا في فترة ميسي، وإنييستا، وتشافي، لكن لم يعد الأمر كذلك، تأجيل افتتاح الملعب الجديد دليل على استمرار هذه المشاكل التي لا يبدو أن لها نهاية قريبة".