مدافع خيتافي يتجاهل لابورتا ويوجه رسالة إلى "المُذنبين" في العنصرية على بالدي

إغلاق جزئي متوقع في ملعب خيتافي

قام دييجو ريكو مدافع نادي خيتافي الإسباني، رأيه في إمكانية إغلاق ملعب أزولون معقل الفريق بشكل جزئي، بسبب الإهانات العنصرية التي تلقاها أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة.

المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب خيتافي في الليجا وانتهت بالتعادل 1/1، شهدت بعض الإساءات الموجهة إلى بالدي، مما تسبب في ظهور أنباء حول معاقبة النادي المدريدي بإغلاق أحد الأجزاء في مدرجات ملعبه.

ومن جانبه قال ريكو عن هذا الأمر في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"الصالحون يدفعون ثمن أخطاء المذنبين، علينا التعرف على الشخص المخطىء ومعاقبته بشكل فردي ونتأكد من عدم عودته مرة أخرى إلى الملعب لتكرار هذه الإهانات".

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وفي سياق منفصل رفض مدافع خيتافي التعليق على تصريحات جوان لابورتا رئيس برشلونة، والتي وصف فيها التحكيم بـ"العار" بعد المواجهة بين الفريقين، وكذلك ما قاله المدرب هانز فليك عن كونها مباراة "تنس طاولة".

وأضاف ريكو:"نحن نركز على عملنا فقط، نحاول الحصول على النقاط الثلاث في كل المباريات، الأمر لا يهم بالنسبة لنا، لقد حصلنا على نقطة وبذلنا جهدًا كبيرًا وعملًا جماعيًا رائعًا، لذلك كل ما يهمنا هو الخروج بنتيجة إيجابية أمام فريق صعب مثلهم".

يذكر أن المباراة القادمة لبرشلونة ستكون أمام فالنسيا يوم الأحد القادم بالدوري الإسباني، بينما يلعب خيتافي في نفس اليوم ضد ريال سوسييداد.