"حضر هزيمة ليفربول" .. فليك يكشف عن وعده لجاره قبل إسقاط دورتموند

المدرب الألماني أوفى بوعده

كشف هانز فليك مدرب برشلونة، عن الوعد الذي قطع لجاره، قبل انتصار الفريق على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3/2 في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة نجح في إسقاط نظيره الألماني على أرضه ووسط جماهيره، بالمواجهة التي جمعت بينهما، أمس، الأربعاء بفضل الثلاثية التي سجل منها فيران توريس هدفين، بالإضافة إلى هدف لزميله البرازيلي رافينيا، ليخرج فليك للحديث عن شعوره تجاه هذا الانتصار.

وقال فليك لقناة "موفي ستار بلس":"أنا فخور جدًا بالفريق، لقد اتخذنا خطوة مهمة جدًا عن طريق الإيمان بأنفسنا، دورتموند فريق يلعب بشكل جيد ولديهم لاعبين رائعين ومن الصعب الدفاع أمامهم، ولكننا ظهرنا بصورة رائعة ضدهم ويجب تهنئة اللاعبين على هذا المستوى".

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وعن الحضور الجماهيري لعشاق برشلونة على ملعب سيجنال أيدونا بارك معقل دورتموند:"وجود هذا العدد من المشجعين يبدو رائعًا بالنسبة لي، تناولت العشاء يوم الإثنين في برشلونة وأخبرني أحد الجيران أنه سيأتي مع أطفاله الثلاثة وطلب مني الفوز ووعدته بذلك، وقال لي إنه حضر الهزيمة أمام ليفربول".

وأما بالنسبة حول الفريق بعد سلسلة النتائج السيئة في الدوري الإسباني:"هذا الفوز يجب أن يمنحنا الثقة، لدينا فريق شاب للغاية ونلعب كل 3 أو 4 أيام، الشيء الجيد هو رؤية الطريقة التي يتصرف بها اللاعبين في التدريبات والمباريات أيضًا، أتمنى أن نرى ذلك مرة أخرى يوم الأحد ضد ليجانيس".

جدير بالذكر أن فوز برشلونة على دورتموند جعله يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بـ15 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 6 جولات.