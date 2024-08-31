ردًا على ريال مدريد .. مدير الدوري الإسباني ينفي محاباة برشلونة ويكشف سر تسجيل أولمو!

قضية معقدة أثارت حالة من الجدل

أثار تسجيل داني أولمو لاعب برشلونة الجديد حالة من الجدل والاتهامات بالتحيز، مما دفع خافيير جوميز المدير العام لرابطة الدوري الإسباني للخروج من أجل الرد.

برشلونة تمكن من تسجيل أولمو القادم من لايبزيج بـ55 مليون يورو ضمن لائحة "الحالات القصوى"، ليخوض مباراة الفريق أمام رايو فاييكانو يوم الثلاثاء الماضي، وسط ردود أفعال غاضبة خاصة من وسائل الإعلام المنتمية لريال مدريد وقناته الرسمية.

ولهذا السبب خرج جوميز لتوضيح الأمر، ولنفي الاتهامات الموجهة نحو الرابطة بتقديم خدمة خاصة لبرشلونة للحصول على الضوء الأخضر لتسجيل أولمو، مؤكدًا أن ما حدث جاء وفقًا للمادة 77 من قواعد إعداد ميزانيات أندية الليجا، والتي تحدد إمكانية تسجيل لاعب جديد بشكل مؤقت لو أصيب زميله لفترة تصل تقريبًا إلى 4 أشهر، وهذا ما حدث مع أولمو وزميله أندرياس كريستنسن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "مودو ديبورتيفو":"قبل ثلاث سنوات، عندما كان يتعرض أي لاعب للإصابة كان من الممكن إلغاء تسجيله، لأنه يمكن تسجيل اسمه بأي وقت في الموسم دون أن يكون في فترة الصيف أو الشتاء".

وأضاف:"الآن، عندما يصاب أي لاعب، يمكنك إحضار لاعب آخر مقابل 80% من راتب اللاعب المصاب، الشيء الوحيد الذي تمت إضافته هو أنه إذا لم تكن ملتزمًا بقواعد اللعب المالي النظيف، يتم تسجيل اللاعب كإعارة للسماح بفتح الباب أمام أي زميل له، ولو لم تتمكن من إعادة توازنك المالي حتى اليوم الأول من شهر يوليو في الموسم التالي، سيتم حرمانك من القدرة على تسجيل اللاعبين".

وتابع:"الأمر ينطبق كذلك على حالات إقالة المدربين والحاجة لاستبدالهم، وكذلك لو انفجر عندك أي لاعب شاب وتريد التجديد له ولديك مشكلة بقواعد اللعب المالي النظيف، سيتم تسجيله كلاعب مُعار".

وفي نهاية حديثه قال المدير العام لليجا أن جميع الأندية تقبلت هذه القاعدة، التي تنص على أن اللاعب الذي يتعافى قبل أربعة أشهر يمكنه اللعب مرة أخرى، مع معاملة الجميع على قدم سواء، لينفي تمامًا تهم محاباة برشلونة.