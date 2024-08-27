"اقتراحك مرفوض!" .. صدمة جديدة تضرب برشلونة في الميركاتو وتورط ديكو مع الجماهير

الصدمات تتوالى في نادي برشلونة..

تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، صدمة كبرى، قبل 3 أيام من إغلاق باب الانتقالات الصيفية، بشكل رسمي.

برشلونة الذي يُعاني من مشاكل إدارية واقتصادية كبيرة، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بـ"شكل رائع"؛ بتحقيق فوزين متتاليين أمام فالنسيا وأتلتيك بيلباو، في الجولتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

وفي هذا السياق.. أعلنت الإعلامية لايا توديل عبر "راديو كتالونيا"، انتهاء ميركاتو نادي برشلونة، وعدم قدوم أي صفقة جديدة، خلال الأيام الثلاثة القادمة؛ رغم تأكيد المدير الرياضي البرتغالي ديكو للجماهير، ضم لاعب آخر.

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توديل أكدت على أن الفريق الكتالوني استغل المساحة المتبقية في "اللعب المالي النظيف"؛ لتسجيل عقد نجمه الإسباني الجديد داني أولمو، القادم من صفوف لايبزيج الألماني، في صيف العام الحالي.

وكشفت الإعلامية المقربة من برشلونة، استحالة موافقة رابطة الدوري الإسباني، على مقترح اعتماد الاتفاق المبدئي بين النادي وشركة "نايكي"، لحين توقيع العقود النهائية، في الشهور القادمة.

وأوضحت لايا توديل أن بعض المسؤولين في برشلونة، اقترحوا على رابطة الدوري الإسباني، اعتماد الاتفاق المبدئي مع شركة "نايكي"؛ من أجل عودة النادي إلى قاعدة "1/1" في اللعب المالي النظيف، والتي تسمح التعاقد مع لاعبين جدد بشكل طبيعي، في الصيف الحالي.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع "نايكي"؛ لتجديد عقد الرعاية لـ10 سنوات قادمة، مقابل 90 مليون يورو في العام الواحد، مع مكافأة تتراوح بين 110 و120 مليونًا؛ لكن التوقيع قد يتم بشكل رسمي في شهر أكتوبر القادم، وليس الآن.