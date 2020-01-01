برشلونة وخيتافي: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة 0 × 0 خيتافي

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أما نادي خيتافي فتمكن من الفوز فى آخر مبارياته في الدوري أمام فالنسيا بنتيجة 0-3 ليصبح رصيده 42 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني ، في مفاجأة قوية يقدمها الفريق هذا الموسم.

لعب البلاوجرانا آخر مبارياته أمام فريق ريال بتيس وتمكن من الفوز بنتيجة 2-3 وارتفع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول فى الترتيب في جدول المسابقة.