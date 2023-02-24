برشلونة خارج الدوري الأوروبي .. عفوًا يا تشافي أنت لست في ريال مدريد!

شخصية هذيلة للنادي الكتالوني

أوروبا لا تريدك يا تشافي، ولا حتى الدوري الأوروبي سيكون لك يا برشلونة، مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 عن جدارة واستحقاق.

برشلونة هرب من جحيم بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، ليجد نفسه أمام جحيم آخر بنسخة إنجليزية صنعها الهولندي إريك تين هاج هذا الموسم.

مانشستر يونايتد 2 وبرشلونة 1 في معركة مثيرة على أولد ترافورد، شهدت نهاية الحلم الأوروبي للفريق الكتالوني، الذي أخفق على أرضه بالتعادل الإيجابي 2/2.

لماذا يا تشافي؟

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بالنظر إلى ما حدث في مواجهة الليلة على مسرح الأحلام، سنجد برشلونة دخل اللقاء بفريق يعاني من الغيابات بعدم تواجد بيدري وجافي وعثمان ديمبيلي.

ولكن لو عدنا إلى مباراة الذهاب سيتضح أن الخسارة بدأت في كامب نو، عندما قرر تشافي بالدخول بتشكيل غريب بالاعتماد على ماركوس ألونسو وجوردي ألبا معًا.

العديد من الأخطاء الدفاعية المكررة قام بها الفريق الكتالوني في الذهاب، كلفته دخول مواجهة العودة دون أي أفضلية تُذكر ليقع في فخ صحوة الشياطين الحمر الممتدة من إنجلترا إلى أوروبا.

مستوى الذهاب وتعامل تشافي مع المباراة والشكل الذي دخل فريقه، كل هذه الأشياء أصبحت صفحة من الماضي بعد الشوط الأول المميز الذي لعبه الفريق في أولد ترافورد وتقدم بهدف أحرزه روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء.

ولكن كما جرت العادة قرر الفريق دخول الشوط الثاني بأسوأ شكل ممكن، فرص مهدرة تحت إشراف فيران توريس وأخطاء دفاعية في التعامل مع ماركوس راشفورد وأنتوني .

أنت لست ريال مدريد

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بعد ما شاهدناه في قمة ريال وليفربول الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، سنجد أن هناك ريال مدريد واحد فقط في أوروبا يمكنه الحضور بالروح قبل الجسد للتفوق على أي خصم.

بجانب الصفات الفنية والغيابات التي عانى منها برشلونة، سنجد أن الفريق الكتالوني تغيب عنه الروح التي يتمتع بها ريال عندما يتعرض لأي أزمة خاصة في أوروبا.

فقط.. قارن بين رد فعل ريال ومدربه كارلو أنشيلوتي عندما تأخر بهدفين دون رد أمام ليفربول في أول ربع ساعة الأربعاء الماضي، والصورة التي ظهر بها برشلونة لمجرد تعطل الأمور بهدف فريد.

حالة من الضياع والارتباك ظهرت على نجوم الفريق بما فيهم ليفاندوفسكي الذي يعتبر أكثرهم خبرة مع سيرجيو بوسكيتس، لتكون هذه الصورة هي الأكثر تعبيرًا على الفارق الحالي بين ريال مدريد وبرشلونة.