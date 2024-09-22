بعد إصابة تير شتيجن.. موقف برشلونة القانوني من التعاقد مع حارس جديد فورًا!

"لم يكن لدينا عقد معه"

تلقى برشلونة ضربة قاصمة خلال مواجهة فياريال بالدوري الإسباني اليوم الأحد، تتمثل في إصابة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

ورغم الفوز الكبير للفريق الكتالوني (5-1)، ومواصلة الابتعاد بصدارة ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة مع انتهاء مباريات الجولة السادسة، إلا أن إصابة تير شتيجن كان بمثابة الصدمة للجميع.

وتعرض الحارس الألماني للإصابة بعد ارتقاء للإمساك بالكرة، حيث سقط بشكل خاطئ على ركبته، ليخرج على نقالة، وسط حالة من القلق الشديد داخل الجهاز الفني للبارسا.

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وذكرت تقارير صحفية أن المؤشرات الأولية تفيد بوجود إصابة خطيرة للغاية في ركبة تير شتيجن اليمنى، ما قد يؤدي لانتهاء موسمه بالفعل، ويبقى التأكد من نتائج الفحوصات الطبية.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه حاليًا هو ما إذا كان يمكن لبرشلونة التوقيع مع حارس جديد، ليحل محل الدولي الألماني.

وأوضحت أن المادة 77 من لائحة الدوري تسمح للبارسا بالتوقيع مع لاعب خارج فترات الانتقالات، لاستبدال لاعب مصاب لمدة لا تقل عن 4 أشهر.

ولفتت إلى أن الدوري الإسباني يسمح باستخدام 80% من تكلفة راتب اللاعب المصاب، وهو ما فعله البارسا من قبل مع مارتن برايثوايت في 2020.

ويحتاج برشلونة إلى حارس مرمى غير مقيد في أي فريق، أو يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده (يدفع بالكامل)، حيث لا يحق للنادي الكتالوني التفاوض خارج فترات الانتقالات.

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لكن لائحة دوري أبطال أوروبا لا تتيح لأي فريق تسجيل لاعبين خارج فترات الانتقالات، لذا سيتعين على برشلونة الانتظار حتى سوق الانتقالات الشتوية، من أجل تسجيل الحارس الجديد، حال التوقيع مع أحدهم.