سخرية من برشلونة؟ رسالة من جولر في مؤتمر تقديمه لاعباً لريال مدريد تثير جنون الجمهور

تصريحات قوية من الشاب التركي

أظهر اللاعب التركي الشاب أردا جولر شخصية كبيرة في مؤتمر تقديمه الجمعة كلاعب جديد لريال مدريد عقب انضمامه رسمياً لصفوف الملكي.

جولر انضم من صفوف فنربخشه مقابل مبلغ يقارب 17 مليون يورو عقب صراع قوي بالأيام الماضية بين الفريق الملكي وغريمه التقليدي برشلونة.

واستغل لاعب الوسط حفل تقديمه ليعبر عن سعادته بالانضمام لصفوف ريال مدريد: "عندما اتصل بي ريال مدريد كل العروض الأخرى فقدت قيمتها، فقط ريال مدريد شغل بالي، هو الفريق الأفضل في العالم، أنشيلوتي اتصل بي عدة مرات وأخبرني أين سألعب، أحترمه كثيراً".

وعن حمل الرقم 10 مستقبلاً كما قال جده: "لوكا مودريتش لم يخبرني بخصوص الرقم 10 أي شيء، بالنسبة لي هو الأفضل في العالم وأتطلع كثيراً لمزاملته".

واحتفت الجماهير البيضاء على مواقع التواصل بتصريحات متوسط الميدان التركي، خصيصاً تلك المتعلقة باختيار الميرينجي، والتي اعتبروها رسالة مبطنة إلى الغريم برشلونة الذي حاول التعاقد مع اللاعب.