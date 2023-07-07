مودريتش يبشر أردا جولر بخصوص رقمه "الاستثنائي" مع ريال مدريد

الموهبة التركية انضمت لصفوف الملكي

كشف جد الموهبة التركية أردا جولر المنضم حديثاً إلى صفوف ريال مدريد عن مكالمة خاصة تلقاها لاعب فنربخشه السابق من لوكا مودريتش.

وانضم جولر إلى صفوف الملكي في الساعات الماضية عقب منافسة مع الغريم التقليدي برشلونة للحصول على خدمات صانع الألعاب الشاب.

وقال جد اللاعب مع "DHA" التركية إن جولر تلقى اتصالاً خاصاً من مودريتش في الأيام الماضية علق فيه الكرواتي على انضمام الشاب الموهوب.

وذكر جد اللاعب أن مودريتش بشر جولر بقميصه في المستقبل: "سأعتزل بعد عام والرقم 10 سيكون من نصيبك".

وأمضى مودريتش عقداً جديداً مع ريال مدريد سيبقيه مع الملكي حتى الصيف المقبل، وتحديداً يونيو 2024، وذلك بعد الأنباء التي ربطته بعروض سعودية مؤخراً.