"ناجح ولا يختلق أعذارًا للخسارة" .. رسالة مبطنة من جوان لابورتا تسعد فليك وتحرج تشافي!

ديكو ربح الرهان على الألماني..

جدد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، ثقته في الألماني هانسي فليك مدرب الفريق، مؤكدًا أنه "يعلم جيدًا كيف يدير عناصر الفريق ولا يختلق أعذارًا في النتائج السلبية"، وهو ما تم تفسيره على أنها رسالة غير مباشرة للمدرب السابق تشافي هيرنانديز.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "بدأنا بشكل جيد، مدربنا يؤدي بقوة وليس لديه أعذار مع النتائج السيئة. الإصابات مشكلة، لكنه يتغلب عليها بشكل جيد للغاية. وقريبًا يتعافى اللاعبون المهمون".

وأضاف: "جماهير برشلونة سعيدة جدًا بفليك، هو مدرب محترف بدرجة كبيرة يعرف ما لديه من عناصر ويديرها بشكل جيد جدًا، ودمج لاعبين من فريق الشباب يعطي نتائج جيدة للغاية".

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وتابع لابورتا: "في الوقت القصير الذي قضاه هنا، أعطانا فليك الكثير ويمكنه أن يعطينا المزيد. هناك العديد من المباريات هذا الموسم ويجبرنا التقويم على أن يكون لدينا فرق تنافسية وواسعة النطاق".

وأردف: "قبل التعاقد مع فليك، أخبرني ديكو بالفعل أن الأمر سينجح بشكل جيد للغاية. كان علينا أن نعطي دفعة جديدة وقررنا اختيار هانسي، لأنه باحث ومتحمس لتجربة برشلونة ويعلم جيدًا أن أفضل عصور النادي كانت مع لاعبيه الشباب بدعم من نجوم كبار".

واستطرد رئيس برشلونة: "هزيمة ريال مدريد؟ شاهدت مباراتهم أمام ليل، لكن نحن نركز على أنفسنا ولا أتذكر سوى مباراتنا ضد يونج بويز، حيث قدمنا أداءً جيدًا وسجلنا 5 أهداف. الآن علينا أن نفكر في ألافيس".

وختم لابورتا: "طموحنا في دوري أبطال أوروبا؟ في الوقت الحالي، يتعين علينا الاستمرار في العمل والفوز بالمباريات واللعب بشكل جيد. يسأل الناس دائمًا عن ذلك لأننا فريق كبير ويطلبون منا الكثير".