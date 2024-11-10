رغم الاتفاق على العرض "الملياري" .. اعتراض داخل برشلونة قد يعطل حل أزماته المالية!

صفقة مالية ضخمة لبرشلونة

توصل نادي برشلونة مع شركة "نايكي" لاتفاق منتظر بشأن تجديد العقد، والذي يمثل طوق نجاة للنادي الكتالوني، بسبب شهور طويلة من العمل الشاق والمفاوضات وحتى جلسات المحاكمة.

وكشفت شبكة "ريليفو" عن أنه بعد شهور طويلة من العمل الشاق والمفاوضات، تم التوصل إلى اتفاق سيمنح برشلونة مبلغًا قدره 1.7 مليار يورو، لمدة عقد يمتد حتى عام 2038.

ولعب جوان لابورتا رئيس النادي، ونائبه رافا يوستي، بجانب جوسيب ماريا ميسيجير المسؤول عن شركة برشلونة للترخيس والتجارة "BLM" دورًا محوريًا في إتمام هذا الاتفاق.

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وعقد يوم الجمعة الماضي اجتماعًا استثنائيًا عبر الإنترنت لمجلس إدارة برشلونة برئاسة لابورتا، وفي هذا الاجتماع قدم لابورتا لأعضاء المجلس بعض التفاصيل حول الاتفاق مع الشركة العالمية من أوريجون، وصوت التنفيذيون على التصديق على الاتفاق بين الطرفين.

وعبر يولي جيو نائب رئيس التسويق عن انتقاداته ليس للاتفاق مع نايكي بحد ذاته، بل لعدم توفر التفاصيل الكافية حول الصفقة، حيث لعب يولي دورًا أساسيًا في الاتفاق مع سبوتيفاي.

وتتوقع إدارة برشلونة عدم وجود عمولات، حيث لم يكن هناك وسطاء في المفاوضات بين الطرفين، إذ تمت الصفقة بشكل مباشر بين أعضاء نادي برشلونة ونايكي، وهو ما يختلف عن صفقة الرعاية مع سبوتيفاي في عام 2022، التي شهدت وجود وسطاء وبالتالي عمولات.