وداعًا للحلم الأمريكي .. خطة "برشلونة وأتلتيكو مدريد" تفشل وتيباس يرفض اليأس!

توقعات بإعادة المحاولة من جديد

بعد فترة طويلة من الانتظار، قررت رابطة الدوري الإسباني بقيادة رئيسها خافيير تيباس، تأجيل فكرة خوض مباريات المسابقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

رابطة الليجا كانت تعمل خلال الأشهر القليلة الماضية، على تفعيل خطتها لإقامة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني يوم 22 ديسمبر المقبل بمدينة ميامي الأمريكية، وذلك بهدف جلب المزيد من الأرباح القادمة من الدعايا والأنشطة الترويجية، وسط ترحيب كبير من النادي الكتالوني "صاحب الأرض" ونظيره المدريدي.

صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت إن هذه الخطة تم تعليقها، بسبب بعض العقبات اللوجستية، والافتقار إلى الموافقات الرسمية المطلوبة لإقامة المباراة خارج إسبانيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن الدوري الإسباني احتاج إلى موافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادين الإسباني والأوروبي، ولم يحصل عليها في الوقت المناسب قبل شهر ديسمبر، لتفشل الفكرة ولو بشكل مؤقت.

ومن جانبها، ترفض الرابطة الاستسلام وفقًا لما أكدته "جارديان"، حيث من المتوقع أن تكون هناك محاولة أخرى لإقامة مباريات الليجا خارج إسبانيا في موسم 2025/2026.

وكان موقف الاتحاد الدولي "فيفا" من إقامة مباريات الدوري المحلي في الخارج بمثابة عقبة طويلة الأمد في العديد من المناسبات، حيث سبق أن حاولت رابطة الليجا إقامة مباراة برشلونة أمام جيرونا في ميامي قبل ست سنوات، ولكن الاقتراح تم حظره وصاحبه بعض التداعيات القانونية.

ومن المتوقع أن يستمر خافيير تيباس في المحاولة خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب حرصه الشديدة على نشر الكرة الإسبانية وزيادة نموها في العديد من الأماكن بعيدًا عن قارة أوروبا وخاصة في أمريكا الشمالية.