"واو" .. توني كروس يسخر من برشلونة بتعليق عن رحيل جوندوجان!

النجم الألماني يعود من جديد

أثار توني كروس لاعب ريال مدريد المعتزل، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رد فعله على أنباء عودة مواطنه إلكاي جوندوجان إلى مانشستر سيتي.

جوندوجان انضم لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من سيتي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي، وفجأة، ومن دون أي مقدمات، قرر النادي الكتالوني التخلي عن الألماني لتوفير راتبه من أجل تسجيل المزيد من اللاعبين.

ومن جانبه رد كروس بسخرية على خبر يؤكد اقتراب جوندوجان من العودة لسيتي بعد عام واحد فقط على انضمامه لبرشلونة، حيث قال:"واو" مع رموز تعبيرية ساخرة.

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وتتعرض خطوة رحيل جوندوجان عن برشلونة إلى حملة انتقاد عنيفة، بسبب تألق اللاعب في موسمه الأول بالفريق، ولكن وجود داني أولمو وبيدري وفيرمين لوبيز، شجع النادي الكتالوني على التخلي عنه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

جدير بالذكر أن لاعب الوسط البالغ من العمر 33 سنة خاض 51 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 5 أهداف ولعب 14 تمريرة حاسمة، ورغم هذه الأرقام المميزة، قررت إدارة النادي التخلي عنه بالمجان.