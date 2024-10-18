"لست فابريجاس ولا بيكيه" .. لابورتا يستخدم لاعب برشلونة السابق كعبرة لتحذير الشباب!

رسالة إلى مهاجم برشلونة السابق

قام جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، باستخدام مارك جويو لاعب الفريق السابق كـ"عبرة" بعد فشله في إثبات نفسه مع ناديه الجديد تشيلسي.

جويو رفض التجديد مع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مفضلًا خوض تجربة جديدة مع البلوز، بعد تفعيل البلوز الشرط الجزائي في عقده بقيمة 6 ملايين يورو فقط، ولكنه يعاني من بداية صعبة للغاية في النادي اللندني ولم يظهر بالمستوى المطلوب.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن برشلونة يتابعون موقف اللاعب الشاب من بعيد، ويعتبرونه مثالاً على أن أي لاعب عمره 18 سنة يفكر في ترك النادي، عليه فعل ذلك عندما يحصل على عرض أكثر جاذبية على المستويين الرياضي والمالي.

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واستشهدت كذلك بتصريحات لابورتا التي أدلى بها، أمس، الخميس، مع القناة الرسمية للنادي والتي قال خلالها إنه ليس آسفًا على رحيل اللاعب، مشيرًا إلى أن أي شخص يريد مغادرة برشلونة ستكون الأبواب مفتوحة أمامه.

ويستخدم النادي الكتالوني ما حدث مع جويو كمثال إلى أي لاعب آخر في فريق الرديف ومراحل الشباب يفكر في الرحيل خارج الدوري الإسباني، بأن عليه دراسة الأمر جيدًا قبل الوقوع في نفس الخطأ.

ويتم النظر إلى حالة جويو على أنها استثنائية، ولا علاقة لها بنماذج أخرى ناجحة مثل جيرارد بيكيه وسيسك فابريجاس، عندما غادر كل منهما إلى مانشستر يونايتد وآرسنال، ونجحا في تطوير أنفسهما عن طريق اتخاذ المسار الصحيح.

يذكر أن جويو الذي كان من الممكن حصوله على فرصة لخلافة روبرت ليفاندوفسكي في هجوم برشلونة، شارك في أربع مباريات فقط مع تشيلسي هذا الموسم، بمجموع 168 دقيقة ولم يسجل أي هدف حتى الآن.