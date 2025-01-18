"ظلموه وشخصيته تغيرت" .. كازورلا يروي معاناة تشافي بعد مغادرة برشلونة

فترة صعبة قضاها المدرب السابق للفريق الكتالوني

خرج سانتي كازورلا لاعب آرسنال والسد القطري وفياريال السابق، من أجل الدفاع عن تشافي هيرنانديز، مشيرًا إلى أنه مر بظروف صعبة للغاية خلال فترته مع برشلونة.

كازورلا يعرف تشافي جيدًا، حيث جلبه الأخير للسد خلال عمله كمدرب للفريق القطري، وعملا معًا من صيف عام 2020 وحتى أوائل 2021، وبعدها عاد تشافي إلى برشلونة بينما انتقل سانتي إلى بيته القديم وهو نادي ريال أوفييدو.

وفي مقابلة مع موقع "ذا أثلتيك" قال كازورلا:"أعلم أن شعور تشافي تجاه برشلونة هو نفس شعوري مع أوفييدو، وصل إلى النادي في لحظات سيئة للغاية، ولكنه أصر على العودة لرغبته في المساعدة، كان يثق باللاعبين الشباب مثل لامين يامال وباو كوبارسي، وأصبح أغلبهم الآن من الطراز العالمي، وأعاد النادي للقتال من أجل الألقاب من جديد".

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وأضاف:"ما فعله تشافي لم يكن موضع تقدير، لقد ظلموه وعانى كثيرًا، تحدثت معه ووجدت أنه يمر بفترة سيئة، هو الآن يريد الراحة وقضاء بعض الوقت مع عائلته، لكنه سيعود إلى التدريب في المستقبل".

وأوضح:"أخبرني ذات مرة أنه لا يريد أن يصبح مدربًا، ولكن عندما التحق بدورة تدريبية استيقظ شيء ما بداخله، كلاعب، تشافي كان هادئًا ومتحفظًا ويتحدث بصوت منخفض للغاية، ولكن شخصيته تغيرت بعد التحاقه بمهنة التدريب، أصبح يظهر في حالة شديدة من الغضب ويرمي الزجاجات ويضرب بقضبته، لم يكن الرجل الذي عرفته أبدًا".

يذكر أن تشافي عمل كمدرب لبرشلونة في الفترة من نوفمبر 2021 إلى يونيو 2024، وفاز مع الفريق بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي، قبل أن يرحل بسبب خلافات مع رئيس النادي جوان لابورتا.