برشلونة يقترب من حسم صفقتين

هل وجد البلوجرانا ضالته أخيراً في الميركاتو؟

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة في طريقه لحسم صفقتين خلال الساعات المقبلة بضم ماتيوس فيرناديس من بالميراس، وفرانشيسكو ترينساو، لاعب براجا.

وارتبط البلوجرانا بعديد الأسماء في الأيام الأخيرة بسبب بحثه عن مهاجم لسد الفراغ الذي تركته إصابة نجمه لويس سواريز، والذي سيبتعد لأربعة أشهر.

وقالت "موندو" إن برشلونة قريب من حسم ضم المهاجم البرتغالي الشاب ترينساو، ووصل لمراحل متقدمه في المفاوضات مع ناديه سبورتينج براجا.

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وأوضح التقرير أن اللاعب صاحب العشرين عاماً سينضم لبرشلونة، بينما يرحل مهاجم شباب الأخير أبيل رويز في الاتجاه المقابل، في صفقة تقدر في حدود العشرة ملايين يورو، وامتلاك النادي الكتالوني حق إعادة شراء لاعبه الشاب.

وفي سياق آخر، ذكرت الصحيفة أن برشلونة حسم صفقة ضم متوسط الميدان البرازيلي الشاب ماتيوس من بالميراس مقابل سبعة ملايين يورو.

وأتبعت الصحيفة أن اللاعب لن ينتقل مباشرة للنادي، ولكن سيتم إعارته لبقية الموسم ليلعب مع بلد الوليد، وذلك بعد أن أتم اتفاقه مع رئيسه رونالدو نازاريو.

ماتيوس أكد الصفقة بعدما كتب على صفحته في انستجرام أنه لاعب في صفوف برشلونة وبلد الوليد، بانتظار الحسم الرسمي.

ويلعب برشلونة مساء الأحد المقبل أمام ليفانتي ضمن منافسات الدوري الإسباني، وجولته الثانية والعشرين.