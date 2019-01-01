بوسكيتس: من المبالغة مقارنة سترلينج بميسي

تعرف على تصريح قائد برشلونة الثاني حول سترلينج وميسي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

رفض سيرجيو بوسكيتس، مدافع برشلونة، مقارنة ليونيل ميسي، قائد البلوجرانا، مع رحيم سترلينج، جناح مانشستر سيتي.

سترلينج سبق وذكر رغبته في معادلة سجل ميسي وكريستيانو رونالدو التهديفي.

وقال بوسكيتس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "سترلينج لاعب كبير بإمكانيات عظيمة ومهارات خاصة ولكن مقارنته مع ميسي أمر مبالغ فيه وليس إيجابيًا بالنسبة للاعب".

وتابع: "الحقيقة أن كل منهما يقدم دورًا كبيرًا لأجل فريقه. إنّه لاعب رائع وله تأثير عظيم على فريقه والمنتخب الإنجليزي".

واتفق بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، مع تصريحات بوسكيتس بقوله: "لا أحد يستطيع مقارنة نفسه بميسي أو رونالدو".

وأوضح: "منذ أن عملت مع سترلينج وهو لاعب رائع ويقدم مجهودًا وفيرًا وأنا فخور بما يقوم به في السنوات الماضية".

جدير بالذكر أنّ سترلينج يعاني من الانتقادات العنصرية مع المنتخب الإنجليزي وتعرض للعديد من الهتافات السلبية في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.